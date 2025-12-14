Met een duidelijke reden: Unibet Rose Rockets zet renner aan de deur

Unibet Rose Rockets heeft Giovanni Carboni (30) ontslagen. De Italiaan was sinds 30 september al voorlopig geschorst.

In 2024 werden er bij Carboni onverklaarbare afwijkingen in zijn biologisch paspoort vastgesteld. Toen reed hij voor de Japanse ploeg JCL Team UKYO en won hij twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Japan en de derde rit in de Ronde van Bulgarije.

Carboni was dus al voorlopig geschorst, maar Unibet Rose Rockets heeft het contract nu dus ook ontbonden. "Nadat we alles zorgvuldig hebben afgewogen, is er besloten om de samenwerking met Giovanni Carboni vroegtijdig te beëindigen."

Unibet Rose Rockets legt ontslag van Carboni uit

"Dit besluit volgt op de kennisgeving dat hij voorlopig is geschorst door de UCI, voor ontwikkelingen die plaatsvonden voordat hij in dienst trad van Unibet Tietema Rockets op 1 januari 2025. We zijn vervolgens met de renner in gesprek gegaan."

"Ondanks het beginsel van onschuld, zijn we na een intern onderzoek tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een schending van de plicht tot transparantie en loyaliteit", gaat de Franse ploeg met Nederlansde roots verder.

“Hoewel deze beslissing buiten de disciplinaire procedure van de UCI valt, onderstreept het onze onwrikbare toewijding aan integriteit, transparantie en open communicatie, in overeenstemming met onze waarden en status als lid van de MPCC (Movement for Credible Cycling, nvdr.)."



