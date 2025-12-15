Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

Thibau Nys moest in Namen tevreden zijn met de tweede plaats na een foutje in de slotronde. En met de vele koersen op zijn programma vreest Nys ook dat hij de komende weken niet meer veel beter zal worden.

Na drie overwinningen op rij, in Hamme, Tabor en Flamanville, sloeg Thibau Nys de derde manche van de Wereldbeker in Terralba over. Hij ging op stage in Spanje om zich klaar te stomen voor de drukke kerstperiode.

Parcours in Namen in voordeel van Nys

In Namen stond ook Mathieu van der Poel voor het eerst aan de start. Nys legde hem het vuur aan de schenen, maar een foutje in de laatste ronde brak hem zuur op. Nys verloor een tiental seconden en maakte die niet meer goed.

Al speelde het parcours en zijn lagere gewicht wel een voordeel in Namen. Nys verwacht dat er bij Van der Poel nog enkele procenten zullen bijkomen de komende crossen, zowel conditioneel als technisch. Dat wordt een eerste probleem voor Nys.

Nys vreest niet meer beter te worden

Zelf ziet Nys zichzelf ook niet beter worden door te crossen tegen Van der Poel. "Misschien. Maar we leven in een wereld en sport waarin vooral op training wordt bijgeschaafd", zegt Nys bij In de Leiderstrui.

"We presteren tegenwoordig op zo’n hoog niveau, dat hoe meer je gaat koersen, hoe meer je aan roofbouw doet, waardoor je conditie erop achteruit gaat." En door de drukke kerstperiode zal er voor trainen nog weinig tijd zijn.