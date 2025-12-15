Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys moest in Namen tevreden zijn met de tweede plaats na een foutje in de slotronde. En met de vele koersen op zijn programma vreest Nys ook dat hij de komende weken niet meer veel beter zal worden.

Na drie overwinningen op rij, in Hamme, Tabor en Flamanville, sloeg Thibau Nys de derde manche van de Wereldbeker in Terralba over. Hij ging op stage in Spanje om zich klaar te stomen voor de drukke kerstperiode. 

Parcours in Namen in voordeel van Nys

In Namen stond ook Mathieu van der Poel voor het eerst aan de start. Nys legde hem het vuur aan de schenen, maar een foutje in de laatste ronde brak hem zuur op. Nys verloor een tiental seconden en maakte die niet meer goed. 

Al speelde het parcours en zijn lagere gewicht wel een voordeel in Namen. Nys verwacht dat er bij Van der Poel nog enkele procenten zullen bijkomen de komende crossen, zowel conditioneel als technisch. Dat wordt een eerste probleem voor Nys. 

Nys vreest niet meer beter te worden

Zelf ziet Nys zichzelf ook niet beter worden door te crossen tegen Van der Poel.  "Misschien. Maar we leven in een wereld en sport waarin vooral op training wordt bijgeschaafd", zegt Nys bij In de Leiderstrui. 

Lees ook... "Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af
"We presteren tegenwoordig op zo’n hoog niveau, dat hoe meer je gaat koersen, hoe meer je aan roofbouw doet, waardoor je conditie erop achteruit gaat." En door de drukke kerstperiode zal er voor trainen nog weinig tijd zijn. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys

Meer nieuws

"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

07:00
📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

10:00
Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

09:00
Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

08:30
Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

08:00
Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

07:30
Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

21:30
Nys is streng voor zichzelf na tweede plaats in Namen en heeft ook grote vrees

Nys is streng voor zichzelf na tweede plaats in Namen en heeft ook grote vrees

17:00
Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

16:30
Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

20:30
🎥 Van der Poel slaat pas laat toe in Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde

🎥 Van der Poel slaat pas laat toe in Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde

16:13
Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

20:00
Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

19:00
Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

18:30
Moest Van der Poel vrezen? Vanthourenhout trekt stevige conclusie over Nys

Moest Van der Poel vrezen? Vanthourenhout trekt stevige conclusie over Nys

18:00
Schrik voor Van der Poel? Sven Nys zonneklaar over zoon Thibau

Schrik voor Van der Poel? Sven Nys zonneklaar over zoon Thibau

14:00
"Was een beetje dom": Brand geeft foutje toe ondanks tiende zege van het seizoen

"Was een beetje dom": Brand geeft foutje toe ondanks tiende zege van het seizoen

15:00
Met een duidelijke reden: Unibet Rose Rockets zet renner aan de deur

Met een duidelijke reden: Unibet Rose Rockets zet renner aan de deur

13:30
Duidelijke boodschap: Pedersen spreekt stevige taal over Van der Poel en Pogacar

Duidelijke boodschap: Pedersen spreekt stevige taal over Van der Poel en Pogacar

13:00
Problemen voor Van der Poel? Herygers onthult waarom Nys kansen heeft

Problemen voor Van der Poel? Herygers onthult waarom Nys kansen heeft

12:30
Wat moet de bondscoach daarmee? Wellens doet verrassende uitspraak over WK en Pogacar

Wat moet de bondscoach daarmee? Wellens doet verrassende uitspraak over WK en Pogacar

12:00
Grote zorgen om Pogacar: Museeuw en Merckx uiten hun bezorgdheid

Grote zorgen om Pogacar: Museeuw en Merckx uiten hun bezorgdheid

14/12
Uijtdebroeks helpt opvallend misverstand over zichzelf de wereld uit

Uijtdebroeks helpt opvallend misverstand over zichzelf de wereld uit

14/12
Stevige verwachtingen: Roodhooft zet Del Grosso op scherp

Stevige verwachtingen: Roodhooft zet Del Grosso op scherp

14/12
Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en grapt over Vingegaard

Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en grapt over Vingegaard

14/12
Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk

Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk

14/12
"Was pijnlijk voor mij": Evenepoel over zijn mislukte droom

"Was pijnlijk voor mij": Evenepoel over zijn mislukte droom

14/12
Herygers komt met bijzondere anekdote: "Hij ritste kleedje mee van zonnend meisje"

Herygers komt met bijzondere anekdote: "Hij ritste kleedje mee van zonnend meisje"

14/12
Tien renners worden ... op de bon gezwierd op stage

Tien renners worden ... op de bon gezwierd op stage

13/12
Ralph Denk van BORA reageert fors na verwijten van Patrick Lefevere

Ralph Denk van BORA reageert fors na verwijten van Patrick Lefevere

13/12
Michael Vanthourenhout maakt misbaar na akkefietje met Kamp: reactie Kamp is veelzeggend

Michael Vanthourenhout maakt misbaar na akkefietje met Kamp: reactie Kamp is veelzeggend

13/12
Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel

Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel

13/12
Vanthourenhout giftig na akkefietje met Kamp: "Zullen zien wie langst actief op de fiets blijft"

Vanthourenhout giftig na akkefietje met Kamp: "Zullen zien wie langst actief op de fiets blijft"

13/12
Van der Poel, van Aert, Vingegaard en co mogen bibberen: dit is het programma van Tadej Pogacar

Van der Poel, van Aert, Vingegaard en co mogen bibberen: dit is het programma van Tadej Pogacar

13/12
Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

13/12
Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

13/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Michael Vanthourenhout Ryan Kamp Johan Museeuw Tim Wellens Tibor Del Grosso Cian Uijtdebroeks Thibau Nys Mads Pedersen Christoph Roodhooft Johan Bruyneel Fem van Empel Axel Merckx Ludovic Robeet Giovanni Carboni Greg Van Avermaet Sven Nys

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved