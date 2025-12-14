Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

Mathieu van der Poel heeft bij zijn rentree in het veldrijden de Wereldbeker in Namen gewonnen. De wereldkampioen rekende in het slot af met onder meer Thibau Nys.

Vanop de derde startrij begon Mathieu van der Poel aan zijn eerste wedstrijd van het seizoen in Namen. De wereldkampioen schoof snel op en kwam in een groepje met Vanthourenhout, Nys en Van der Haar.

Van der Poel moest even warmdraaien

"Het was zeker niet de makkelijkste omloop om mijn winter te openen", zei Van der Poel achteraf. "Ik moest er een beetje inkomen. "Ik heb geprobeerd om de kat uit de boom te kijken, maar ik maakte te veel fouten in de wielen."

Van der Poel ging in de vierde ronde ronde even tegen de grond. "Een klein stuurfoutje dat ik net niet meer kon corrigeren", verklaarde de wereldkampioen. In de slotronde kon hij toch een kloofje slaan, na een val van Nys.

Al vroeg in de wedstrijd had Van der Poel beslist dat hij pas laat zou aanvallen. "Ik had altijd het gevoel dat ik bij een gaatje de controle had, maar op een parcours als dit ga je altijd diep."

Van der Poel schrok niet van Nys en co

Lees ook... 🎥 Van der Poel slaat pas laat toe Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde ›

Dat Vanthourenhout, Van der Haar en Nys hem lang konden volgen, heeft Van der Poel niet verrast. "Neen, niet echt. Zoals gezegd: vorig jaar stond ik iets verder dankzij specifieke trainingen. Dat hebben we dit jaar iets later gepland."