Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

Remco Evenepoel gaat in 2026 opnieuw de Tour rijden, waar hij samen met Florian Lipowitz kopman zal zijn. Evenepoel zal doorheen het jaar ook minder koersen rijden.

Voor Remco Evenepoel begint in 2026 een nieuw tijdperk bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. De olympische kampioen maakte ook (een deel van) zijn programma voor volgend jaar bekend.

Weinig koersdagen voor Evenepoel

De focus van Evenepoel ligt vooral op de heuvelklassiekers en de Tour. Op het programma van Evenepoel staan er voorlopig ook weinig koersen, al kunnen er daar tijdens het jaar nog bijkomen. Johan Bruyneel ziet wel een positieve evolutie.

"Ik denk dat het grootste pluspunt is dat Remco Evenepoel maar zo'n 40 koersdagen op zijn programma heeft. Dat is niet veel. Maar hij is wel aangetrokken om elke koers waar hij aan de start staat te winnen. In elke koers zal er druk zijn", zegt hij bij The Move.

Gelijkenis tussen Van der Poel en Evenepoel

Bruyneel ziet ook een gelijkenis tussen het programma van Evenepoel en dat van Van der Poel. "Ik ken een renner die vorig jaar minder koersen heeft gereden, zo'n 40, en dat is Mathieu Van der Poel. In 2021 had hij zelfs maar 37 koersdagen.

"Maar het is hetzelfde voor Remco. Elke koers waaraan hij aan de start staat, daar moet hij presteren. Dat is de last die hij draagt. Hij moet de leider van het team zijn en presteren. Maar meestal presteren renners zoals Van der Poel en Evenepoel wel bijna altijd."