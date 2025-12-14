Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

Tadej Pogacar was de voorbije twee jaar bijzonder dominant. Toch sluit de wereldkampioen niet uit dat hij de volgend jaar nog beter zal zijn.

Dit jaar Tadej Pogacar kloppen, dat was er weinigen gegeven. Mathieu van der Poel slaagde er twee keer in, in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Maar Tadej Pogacar was dit jaar bijna overal bijzonder dominant.

Is Pogacar op zijn 27ste stilaan op zijn best of kan hij nog altijd verbeteren? "Ja, er is altijd ruimte tot progressie. Maar gaat het over performance, het mentale, het fysieke of de manier van leven", stelt hij bij Sporza.

Wordt Pogacar nog beter in 2026?

De Sloveen vraagt zich wel af of zijn 20 minuten-waarde nog kan verbeteren, maar de wereldkampioen denkt dat er ook nog andere zaken zijn waar hij aan kan sleutelen. Al vindt Pogacar niet dat hij in se nog veel moet verbeteren.

Pogacar over kloof met Evenepoel en co

"Als ik dit niveau aanhoud, zal ik al meer dan tevreden zijn." Uitdagers zoals Remco Evenepoel zullen wel het gat met Pogacar proberen te verkleinen komend seizoen en dichter proberen te komen.

"Kijk, onze gevechten zijn veel spannender dan jullie denken. Voor jullie lijkt het misschien niet zo door de grote verschillen, maar er is altijd strijd", besloot de tweevoudige wereldkampioen nog.