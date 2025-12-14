Moest Van der Poel vrezen? Vanthourenhout trekt stevige conclusie over Nys

Michael Vanthourenhout heeft de goede lijn in de Wereldbeker doorgetrokken en werd derde in Namen. Hij zag vanop de eerste rij een spannende strijd tussen Van der Poel en Nys.

Zaterdag in Kortrijk werd Michael Vanthourenhout pas vijftiende, maar in Namen reed hij wel de hele wedstrijd voorin. Na zijn zege vorige week in Terralba moest Vanthourenhout nu tevreden zijn met de derde plaats.

Vanthourenhout bleef lang bij Van der Poel en Nys

Na Mathieu van der Poel en Thibau Nys is dat zeker geen schande. "Ik denk dat het een heel mooie wedstrijd was om te volgen. Iedereen heeft wel eens geprobeerd om een kloofje te slaan", zei Vanthourenhout achteraf.

"Ik denk dat we alle vier aan elkaar waren gewaagd", verwijst Vanthourenhout ook nog naar Lars van der Haar. Na een foutje van Nys bleef Vanthourenhout als laatste bij Van der Poel, maar hij moest de wereldkampioen ook laten rijden.

"Het is heel mooi om met mannen zoals Thibau en Mathieu de laatste ronde in te gaan. In de laatste ronde voelde ik op de kasseien dat ze beter waren." Nys ging nog weer op en over Vanthourenhout naar de tweede plaats.

Nys kwam dicht bij niveau Van der Poel



Vanthourenhout zag ook dat Nys dicht bij Van der Poel kwam qua niveau. "Als het foutje van Thibau niet gebeurt, dan denk ik dat we naar een heel spannende finale gaan. Maar Mathieu gaat nu alleen maar beter worden. Ik ga proberen om elke week zo lang mogelijk te volgen en dan te strijden om dat podium."