"Was een beetje dom": Brand geeft foutje toe ondanks tiende zege van het seizoen

Lucinda Brand heeft in de Wereldbeker in Namen haar tiende overwinning van het seizoen gepakt. Zelfs een lekke band stopte de Nederlandse niet af.

In Namen ging Lucinda Brand niet zo goed van start, maar na de eerste van zeven ronden ging ze op en over de Française Amandine Fouquenet. Niemand kwam nog in de buurt van Brand in Namen.

Brand rijdt solo naar overwinning in Namen

Een lekke band halfweg leek nog even roet in het eten te gooien. Eerste achtervolger Aniek van Alphen kon zo dichterbij sluipen, maar in het wiel van Brand raakte ze niet. Met een nieuwe fiets diepte Brand de voorsprong weer uit. De Nederlandse pakte zo haar tiende zege van het seizoen.

Van Alphen werd tweede op 43 seconden, Fouquenet werd derde op een minuut. De wederoptredende Puck Pieterse kwam op net geen anderhalve minuut binnen. Marion Norbert Riberolle was beste Belgische op de 13de plaats.

Brand tevreden met gevoel na zege in Namen

"Het is bizar, het is een super goed seizoen. Het is heerlijk om met zo'n vorm naar zo'n drukke periode te gaan. Dat doet altijd goed", zei Brand achteraf. "Ik voelde me heel goed, maar mijn start was hier nog nooit goed."

"Fouquenet startte heel goed, maar je kan je hier opblazen in de eerste ronde. Maar ik zag dat ze derde werd, dus heeft ze een goede koers gereden. Ik ben blij dat ik er zo rap bij was", lacht Brand.





Over de lekke band was Brand ook duidelijk. "Dat was een beetje dom. Ik reed op een scherp randje. Ik kon nog redelijk doorrijden en de voorsprong was gelukkig groot genoeg."