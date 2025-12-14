"Was een beetje dom": Brand geeft foutje toe ondanks tiende zege van het seizoen

"Was een beetje dom": Brand geeft foutje toe ondanks tiende zege van het seizoen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lucinda Brand heeft in de Wereldbeker in Namen haar tiende overwinning van het seizoen gepakt. Zelfs een lekke band stopte de Nederlandse niet af.

In Namen ging Lucinda Brand niet zo goed van start, maar na de eerste van zeven ronden ging ze op en over de Française Amandine Fouquenet. Niemand kwam nog in de buurt van Brand in Namen. 

Brand rijdt solo naar overwinning in Namen

Een lekke band halfweg leek nog even roet in het eten te gooien. Eerste achtervolger Aniek van Alphen kon zo dichterbij sluipen, maar in het wiel van Brand raakte ze niet. Met een nieuwe fiets diepte Brand de voorsprong weer uit. De Nederlandse pakte zo haar tiende zege van het seizoen.

Van Alphen werd tweede op 43 seconden, Fouquenet werd derde op een minuut. De wederoptredende Puck Pieterse kwam op net geen anderhalve minuut binnen. Marion Norbert Riberolle was beste Belgische op de 13de plaats. 

Brand tevreden met gevoel na zege in Namen

"Het is bizar, het is een super goed seizoen. Het is heerlijk om met zo'n vorm naar zo'n drukke periode te gaan. Dat doet altijd goed", zei Brand achteraf.  "Ik voelde me heel goed, maar mijn start was hier nog nooit goed."

"Fouquenet startte heel goed, maar je kan je hier opblazen in de eerste ronde. Maar ik zag dat ze derde werd, dus heeft ze een goede koers gereden. Ik ben blij dat ik er zo rap bij was", lacht Brand. 

Over de lekke band was Brand ook duidelijk. "Dat was een beetje dom. Ik reed op een scherp randje. Ik kon nog redelijk doorrijden en de voorsprong was gelukkig groot genoeg."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Lucinda Brand

Meer nieuws

Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

16:30
🎥 Van der Poel slaat pas laat toe Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde

🎥 Van der Poel slaat pas laat toe Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde

16:13
Schrik voor Van der Poel? Sven Nys zonneklaar over zoon Thibau

Schrik voor Van der Poel? Sven Nys zonneklaar over zoon Thibau

14:00
Met een duidelijke reden: Unibet Rose Rockets zet renner aan de deur

Met een duidelijke reden: Unibet Rose Rockets zet renner aan de deur

13:30
Duidelijke boodschap: Pedersen spreekt stevige taal over Van der Poel en Pogacar

Duidelijke boodschap: Pedersen spreekt stevige taal over Van der Poel en Pogacar

13:00
Problemen voor Van der Poel? Herygers onthult waarom Nys kansen heeft

Problemen voor Van der Poel? Herygers onthult waarom Nys kansen heeft

12:30
Wat moet de bondscoach daarmee? Wellens doet verrassende uitspraak over WK en Pogacar

Wat moet de bondscoach daarmee? Wellens doet verrassende uitspraak over WK en Pogacar

12:00
Grote zorgen om Pogacar: Museeuw en Merckx uiten hun bezorgdheid

Grote zorgen om Pogacar: Museeuw en Merckx uiten hun bezorgdheid

11:00
Uijtdebroeks helpt opvallend misverstand over zichzelf de wereld uit

Uijtdebroeks helpt opvallend misverstand over zichzelf de wereld uit

10:00
Stevige verwachtingen: Roodhooft zet Del Grosso op scherp

Stevige verwachtingen: Roodhooft zet Del Grosso op scherp

09:00
Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en grapt over Vingegaard

Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en grapt over Vingegaard

08:30
Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk

Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk

08:00
"Was pijnlijk voor mij": Evenepoel over zijn mislukte droom

"Was pijnlijk voor mij": Evenepoel over zijn mislukte droom

07:30
Herygers komt met bijzondere anekdote: "Hij ritste kleedje mee van zonnend meisje"

Herygers komt met bijzondere anekdote: "Hij ritste kleedje mee van zonnend meisje"

07:00
Tien renners worden ... op de bon gezwierd op stage

Tien renners worden ... op de bon gezwierd op stage

21:30
Ralph Denk van BORA reageert fors na verwijten van Patrick Lefevere

Ralph Denk van BORA reageert fors na verwijten van Patrick Lefevere

20:30
Michael Vanthourenhout maakt misbaar na akkefietje met Kamp: reactie Kamp is veelzeggend

Michael Vanthourenhout maakt misbaar na akkefietje met Kamp: reactie Kamp is veelzeggend

19:00
Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel

Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel

18:30
Vanthourenhout giftig na akkefietje met Kamp: "Zullen zien wie langst actief op de fiets blijft"

Vanthourenhout giftig na akkefietje met Kamp: "Zullen zien wie langst actief op de fiets blijft"

18:00
Van der Poel, van Aert, Vingegaard en co mogen bibberen: dit is het programma van Tadej Pogacar

Van der Poel, van Aert, Vingegaard en co mogen bibberen: dit is het programma van Tadej Pogacar

17:00
Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

13/12
Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

13/12
Zaak rond dopinghandel ontploft: vier jaar cel voor teambaas

Zaak rond dopinghandel ontploft: vier jaar cel voor teambaas

13/12
📷 Nieuwe prestigieuze eer voor Remco Evenepoel

📷 Nieuwe prestigieuze eer voor Remco Evenepoel

13/12
Opvallende kandidaat voor organisatie van het WK veldrijden: "Bron van opwinding"

Opvallende kandidaat voor organisatie van het WK veldrijden: "Bron van opwinding"

13/12
Hoe gaat het drie maanden na beroerte met Belgische renner? Hij breekt de stilte

Hoe gaat het drie maanden na beroerte met Belgische renner? Hij breekt de stilte

13/12
CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"

CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"

13/12
"Geen nieuws te melden": steeds meer mensen maken zich zorgen om wereldkampioene

"Geen nieuws te melden": steeds meer mensen maken zich zorgen om wereldkampioene

13/12
"Mathieu Van der Poel doet zichzelf geen cadeau"

"Mathieu Van der Poel doet zichzelf geen cadeau"

13/12
Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"

Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"

13/12
Thibau Nys verrast met doelstellingen voor 2026: "Daar zijn niveau niet gehaald"

Thibau Nys verrast met doelstellingen voor 2026: "Daar zijn niveau niet gehaald"

13/12
Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel

Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel

13/12
Belgische topper oogst complimenten: "Hij is als een soort Houdini"

Belgische topper oogst complimenten: "Hij is als een soort Houdini"

13/12
Mathieu van der Poel heeft zwaar indruk gemaakt: "Dropte de grootste wattagebom die je maar kunt bedenken"

Mathieu van der Poel heeft zwaar indruk gemaakt: "Dropte de grootste wattagebom die je maar kunt bedenken"

13/12
Ruben Van Gucht doorbreekt de stilte en laat zich uit over de nieuwe aantijgingen

Ruben Van Gucht doorbreekt de stilte en laat zich uit over de nieuwe aantijgingen

12/12
"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand

"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand

12/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Michael Vanthourenhout Christoph Roodhooft Thibau Nys Mads Pedersen Juan Ayuso Ryan Kamp Thibau Nys Johan Museeuw Jasper Philipsen Fem van Empel Ludovic Robeet Greg Van Avermaet Eli Iserbyt Paul Herygers Eric Vanderaerden Niels Vandeputte

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved