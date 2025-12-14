Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en grapt over Vingegaard

Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en grapt over Vingegaard
Foto: © photonews

Tadej Pogacar jaagt komende zomer op zijn vijfde eindzege in de Tour. Jonas Vingegaard heeft zijn programma nog niet bekendgemaakt en zijn deelname aan de Tour is dus nog niet zeker.

Voor Tadej Pogacar worden de voorjaarsklassiekers opnieuw erg belangrijk, hij rijdt de Strade Bianche en vier monumenten. Daarna focust hij zich op rittenkoersen zoals de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland. 

Pogacar over Evenepoel en Lipowitz

In de Tour de France zullen Evenepoel en Lipowitz, de nummers drie van de voorbije twee jaar, volgend jaar ploegmaats zijn en wordt ook ex-ploegmaat Juan Ayuso een extra concurrent voor Pogacar. 

"Ik zal niet zeggen dat ik daardoor extra bevreesd ben. Elk jaar krijg je in de Tour het allerhoogste niveau. Iedereen is er altijd 100 procent klaar voor en elk team stuurt zijn beste renners", zegt Pogacar bij Sporza. 

Pogacar zal Vingegaard niet bellen over de Tour

Jonas Vingegaard, met wie Pogacar de voorbije vijf jaar op het podium stond, heeft zijn deelname aan de Tour nog niet officieel bevestigd. "Elke renner wil tegen de beste concurrenten rijden, want dat maakt je zege nog meer waard."

"Maar Jonas mag doen wat hij wil, hé. Ik zal hem niet bellen met de melding dat hij de Tour zeker moet rijden", lachte Pogacar nog. Als de Sloveen voor de vijfde keer de Tour wint, wordt hij samen met onder meer Eddy Merckx recordhouder. 

