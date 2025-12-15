"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

Zijn debuut in Tour de France was dit jaar geen succes voor Thibau Nys. Volgend jaar zal hij de Giro of de Vuelta rijden, maar een beslissing is er nog niet genomen.

Voor zijn eerste grote ronde mocht Thibau Nys dit jaar meteen naar de Tour. In de eerste etappe kwam Nys ten val en hij eindigde slechts vier keer in de top honderd. In de vijftiende etappe werd Nys twaalfde, zijn beste resultaat.

Geen Tour voor Nys in 2026

Volgend jaar heeft Lidl-Trek geen plaatst te hebben voor Nys in de Tour, dat met Pedersen en Ayuso als kopmannen aan de start zal staan. "In deze Tour is het moeilijk om hem erbij te hebben", zei ploegleider Steven de Jongh bij Sporza.

Beslissing over Giro of Vuelta nog niet genomen

De Giro zou wel op het programma staan van Nys, maar voor de Wereldbeker in Namen ontkende Nys dat de knoop al is doorgehakt. "Er ligt nog niets vast. Ik zag vanalles verschijnen, iedereen lijkt het al beter te weten dan ik dat ik het al gezien of gehoord heb", zei hij bij VTM Nieuws.

Ook bij Lidl-Trek weten ze nog niet of Nys de Giro of de Vuelta gaat rijden. De knoop wordt pas doorgehakt nadat de parcours van de Vuelta is voorgesteld, dat zal gebeuren op woensdagavond 17 december.

Zeker is wel al dat Nys zijn seizoen begin april zal aftrappen, twee maanden na het WK veldrijden. Nys zal net als dit jaar herbeginnen in de GP Indurain (04/04), daarna rijdt hij ook de Amstel Gold race (20/04), Waalse Pijl (23/04) en Luik-Bastenaken-Luik (27/04).