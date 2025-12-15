Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

Remco Evenepoel bracht slechts enkele uren door in België om zijn trofee van Sportman van het Jaar op te halen. Zijn schema was strak, maar de organisatie en zijn team maakten het mogelijk dat hij aanwezig kon zijn.

Blitzbezoek en organisatie

Op zondagmiddag arriveerde om 15.15 uur Evenepoel met een privéjet dat door het Sportgala was geregeld. Enkele uren later, om 21.30 uur, vertrok hij alweer richting Mallorca voor het trainingskamp van zijn nieuwe ploeg. “Normaal had ik zaterdag een rustdag, maar ik heb mijn training van zondag naar een dag eerder verplaatst om hier in Schelle te kunnen zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De wereldkampioen tijdrijden benadrukte dat de logistiek vlekkeloos verliep. “Mijn team en de organisatie hebben alles supergoed geregeld om mij op een zo makkelijk en comfortabel mogelijke manier op het Sportgala te krijgen. En ik heb ook mijn best gedaan.”

Evenepoel gaf aan dat zijn prestaties in het najaar doorslaggevend waren voor de bekroning. Zonder de tijdrittitels en de ereplaatsen op het EK en het WK zou het volgens Evenepoel nooit gelukt zijn om deze prijs te krijgen.

Hechte band

Met 622 punten liet hij atleet Isaac Kimeli, die 308 punten behaalde, achter zich. De twee sporters onderhouden al jaren een hechte band. “We zijn streekgenoten en kennen elkaar al jaren. Op de Olympische Spelen van Parijs kregen we samen een massage op de avond voor mijn twee gouden olympische medaille. Ik heb veel respect voor hem.”

Lees ook... Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026›

Na de uitreiking vertrok Evenepoel opnieuw richting Mallorca. Zijn trofee bleef achter in België. “Het worden er wat veel, ik zal ze een beetje moeten verdelen”, lachte hij. “Allicht komt deze bij mijn ouders terecht. Hij zorgt morgen alleszins voor extra motivatie op training.”