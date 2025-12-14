Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

Tadej Pogacar botste in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix twee keer op Mathieu van der Poel. De wereldkampioen zal het volgens Axel Merckx niet makkelijk hebben om hem te kloppen in die twee monumenten.

In de Ronde van Vlaanderen deed Tadej Pogacar zijn grote rivaal Mathieu van der Poel opnieuw kraken op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont en kwam hij net als in 2023 solo over de meet in Oudenaarde.

Van der Poel klopte Pogacar in Sanremo en Roubaix

Maar in Milaan-Sanremo en daarna ook in Parijs-Roubaix waren de rollen echter omgedraaid. Van der Poel kraakte niet op de Cipressa en de Poggio en klopte Pogacar (en Ganna) in de sprint op de Via Roma.

In Parijs-Roubaix maakte Pogacar dit jaar zijn debuut en volgde hij Van der Poel tot in de finale. De wereldkampioen ging wel in de fout op de kasseien en Van der Poel werkte een solo van net geen 40 kilometer af.

Merckx vreest voor Pogacar

Axel Merckx ziet Pogacar nog lange tijd last hebben van Van der Poel. "Het grootste probleem voor Pogacar in La Primavera, maar ook in Parijs-Roubaix, is Van der Poel", zegt Merckx bij La Dernière Heure.

Lees ook... Grote zorgen om Pogacar: Museeuw en Merckx uiten hun bezorgdheid›

"Zonder de Nederlander had Pogi alle Monumenten al gewonnen. Zo simpel is het. Gelukkig voor degenen die denken dat Pogacar te dominant is, kan Mathieu hem het lastig maken in eendagswedstrijden."