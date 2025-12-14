Herygers komt met bijzondere anekdote: "Hij ritste kleedje mee van zonnend meisje"

De cross in Kortrijk leverde opnieuw het nodige spektakel op. Maar de aanwezigheid van Paul Herygers in de studio was andermaal misschien wel het mooiste cadeau, zoveel is ondertussen duidelijk geworden.

Paul Herygers is een man van vele verhalen. En ook tijdens de cross in Kortrijk was het helemaal raak. Deze keer verwees hij naar zijn legerdienst ergens in de jaren '80. "Jawel, jawel. Ik was soldaat-milicien", aldus Herygers bij Sporza Live.

De legerdienst van Paul Herygers

"Ik zat in de Kazerne Majoor Blairon. Ik heb er vrijdag nog over gepraat. Er was toen een wereldkampioenschp voor de militairen. Eric Vanderaerden won toen op de weg en Paul Herygers won in het veld."

Ter informatie: De Kazerne Majoor Blairon was een legerkazerne en later opleidingseenheid te Turnhout. "Het gaat over het jaar 1982 dat ik spreek." Om vervolgens met een stevige ontboezeming te komen over een opvallende anekdote.

Vanderaerden gritste kleedje mee van meisje

"Zou het er nog net doorkunnen wat Vanderaerden in die tijd uitstak? We moesten een maand gaan trainen in Gent en dat was aan het Kuipje. 's middags lag de jeugd daar tijdens de middag te zonnen en er lag daar een meisje ..."



"Ze lag daar in haar lingerie, want een bikini was niet voorradig. Ze had haar kleedje uitgedaan en Vanderaerden had dat kleedje meegeritst en hij reed daarmee de kazerne binnen. Ik vraag me nog altijd af hoe dat meisje toen naar school is geraakt."