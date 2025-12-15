📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

Zaterdag in Antwerpen maakt Wout van Aert zijn rentree in het veld. De komende twee dagen stoomt hij zich nog klaar in Spanje en Van Aert was maandag ook al vroeg uit de veren.

Terwijl Mathieu van der Poel zondag in Namen hervatte, is Wout van Aert nog enkele dagen in Spanje om zich helemaal klaar te stomen voor zijn korte seizoen in het veld. Zaterdag in Antwerpen staat hij voor het eerst aan de start.

Sinds vorige week is Van Aert in Spanje op trainingskamp met Visma-Lease a Bike. Daar herstelde Van Aert de eerste dagen nog van de ziektekiemen die hij opliep in de eerste dagen van december.

Van Aert trekt loopschoenen aan

Ondertussen lijkt Van Aert helemaal hersteld te zijn. Afgelopen week trainde Van Aert zo'n 27 uur, meer dan in de eerste twee weken van december samengeteld. En ook deze week is Van Aert goed begonnen.

Met zijn ploegmaats Edoardo Affini, Timo Kielich en Davide Piganzoli vertrok Van Aert al om 7u35 om zo'n 7,8 kilometer te lopen in 36 minuten. Met een tempo van 4:38/km ging het ook stevig vooruit. "Het betere voetenwerk", schreef Van Aert op Strava.

Programma Wout van Aert



Van Aert blijft nog tot dinsdag in Spanje, daarna keert hij terug naar België om zaterdag dus aan de start te staan in Antwerpen. Dit jaar komt Van Aert ook nog aan de start in Hofstade (22/12), Heusden-Zolder (23/12), Dendermonde (28/12) en Loenhout (29/12).