Schrik voor Van der Poel? Sven Nys zonneklaar over zoon Thibau

Foto: © photonews

Mathieu van der Poel is er opnieuw bij in Namen. Ook Thibau Nys is terug, volgens vader Sven heeft hij goed kunnen werken op stage in Spanje.

Vorige zondag in Terralba was Thibau Nys er niet bij, hij gaf de voorkeur aan een stage in Spanje om zich klaar te stomen voor de drukke kerstperiode. Van 20 december tot 4 januari zal Nys in negen crossen aan de start staan. 

Stage Thibau Nys in Spanje

Met de vorm van Thibau Nys moet het wel goed gesteld zijn volgens vader Sven. Alle is goed verlopen op stage en alles wat gepland stond, is ook uitgevoerd. Sinds vrijdag is Nys terug in België. 

"We hebben vooral duurtrainingen afgewerkt om het nodige volume bij te kweken voor de drukke periode die eraan komt. Ik zie geen reden waarom het vandaag niet goed zou zijn", zei Sven Nys bij VTM Nieuws.

Rentree Van der Poel in Namen

Voor het eerst dit seizoen krijgt Thibau Nys wel concurrentie van Mathieu van der Poel. Al denkt vader Nys niet dat de terugkeer van Van der Poel voor extra motivatie zal zorgen bij zijn zoon. 

Lees ook... Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co
"Thibau is vooral blij dat er weer wat meer volk extra naar de cross komt, want het is toch de wereldkampioen. Thibau zal naar zichzelf kijken en probeert gewoon een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten."

Sven Nys
Thibau Nys
Mathieu Van Der Poel

