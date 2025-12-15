Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

Het zat er bovenarms op tussen Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp na de cross in Kortrijk. Thijs Zonneveld is bijzonder streng voor de Belg.

Vanthourenhout haalde uit naar Kamp in Kortrijk

Na een contact met Ryan Kamp kwam Michael Vanthourenhout ten val in Kortrijk en nadien kwam hij niet meer in het stuk voor en werd vijftiende. Nadien haalde Vanthourenhout bijzonder stevig uit naar Kamp.

"Ik heb nog twee jaar contract. Ik weet niet hoe het bij hem is, maar we zullen zien wie het langst op de fiets blijft", stelde Vanthourenhout. Bij Thijs Zonneveld viel het interview van Vanthourenhout bijzonder slecht.

Zonneveld kritisch voor Vanthourenhout

"Wat een jankerd! Conditioneel is hij fantastisch, dat liet hij in Namen zien, maar zaterdag reed hij als een van de weinige toppers in Kortrijk. Dat was een snelle cross met een groot peloton", zegt Zonneveld bij In De Waaier.

"Hij kwam meerdere keren in aanraking met Ryan Kamp, een ex-ploeggenoot van hem. Hij zei dat Kamp in zijn remmen had geknepen. Ik heb die beelden honderd keer teruggekeken en daar leek het niet op."

"Maar het gaat me vooral om de opmerking. Kamp moet zijn contract ieder jaar verdienen. Dat Vanthourenhout zoiets zegt... Wat naar en klein, zeg. Zeker als je zelf ook hebt uitgedeeld in de koers. Hou op, man", stelde Zonneveld nog.