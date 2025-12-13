Ralph Denk van BORA reageert fors na verwijten van Patrick Lefevere

Remco Evenepoel rijdt vanaf 1 januari 2026 voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Op de mediadag van die ploeg heeft CEO Ralph Denk over een aantal hot topics gesproken. Daarbij ook onder meer zijn relatie met Patrick Lefeveren, de 'ex-baas' van Evenepoel.

"Dat Patrick Lefevere al minder mooie woorden voor mij overhad? Dat is wat mij betreft zijn zaak", opende Ralph Denk de debatten als het ging over de concurrentiestrijd met Lefevere & co. Toch waren de woorden er zeker niet naast ...

Ralph Denk werd op de hoogte gebracht

‘Die klootzak van BORA’. ‘Die snotaap van BORA’. ‘Die Denk met zijn valse kop’. Het zijn maar enkele van de dingen die Patrick Lefevere in het verleden zei over de sterke man van Red Bull-BORA-hansgrohe. En wat denkt Denk daar zelf van?

“Ik ben daarvan op de hoogte gebracht, ja. Ik begrijp hem deels, omdat hij de vader en oprichter van zijn ploeg was en het een deel van onze sport is om verschillende meningen te hebben en die meningen te uiten in de media."

Part of the business

"Dus als het zijn stijl is om zulke dingen te uiten, kan ik daarmee leven, maar het wegkapen van renners is ook gewoon part of the business", aldus Denk in een gesprek met Het Laatste Nieuws over de namen die Lefevere hem allemaal gaf.



Toch blijft Denk ook met het nodige respect spreken over zijn gewezen concurrent: “Ik heb vernomen dat hij de voorbije dagen opnieuw in het ziekenhuis is beland. Ik hoop dat hij goed herstelt", had hij de kerstgedachte alvast in huis.