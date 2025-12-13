Tien renners worden ... op de bon gezwierd op stage

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is volop bezig. Diverse ploegen doen dat via pittige en interessante oefenstages, vaak in het buitenland. Het is niet anders voor Groupama-FDJ. Al heeft het daar wel een pijnlijke wending genomen.

"Tien Groupama-FDJ-rijders werden in Lliber door de politie aan de kant gezet en kregen elk een boete van 100 euro. Het ging over tien rijders en ze reden allemaal door rood. Dit gebeurde net buiten Calpe, in het plaatsje Lliber."

"De hoofdweg door Lliber is erg smal en biedt maar ruimte voor één voertuig tegelijk. Daarom staan ​​er aan beide uiteinden van de stad verkeerslichten, waardoor er afwisselend eenrichtingsverkeer is", aldus Lucas Cycling Blog.

"Ik vermoed dat deze jongens het rode licht negeerden en tegen het tegemoetkomende verkeer in reden. Er is weinig verkeer, dus het risico voor hun veiligheid was niet groot, maar ze reden wel door rood", klonk het nog.

Hebben de renners hun lesje geleerd?

Het is een toch wel opmerkelijk verhaal van hoe belangrijk veiligheid is, ook (of zeker?) in het buitenland. De tien renners van Groupama-FDJ zullen in ieder geval hun lesjes geleerd hebben om altijd op te letten in het verkeer.





Het was de 23-jarige Ewen Costiou die de bal aan het rollen bracht met een post op Strava. Die is ondertussen wel niet meer te vinden, maar ondertussen is het bericht al wat viraal gegaan waardoor iedereen op de hoogte is.