Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen
Thibau Nys blikte na zijn optreden in Namen terug op een opvallende wedstrijd. Hij temperde verwachtingen en benadrukte dat de omstandigheden daar uitzonderlijk gunstig waren.

De jonge renner maakte duidelijk dat zijn resultaat tegen Mathieu van der Poel in Namen perspectief biedt, maar dat dit niet automatisch een garantie vormt voor de komende weken. “Ik sta met mijn twee voeten stevig op de grond en weet dat de sterren hier in Namen gunstig stonden”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Nys gaf aan dat hij hoopt zijn niveau nog vaker te kunnen tonen, maar dat men realistisch moet blijven. “Dit biedt perspectieven voor de toekomst en hopelijk kan ik dit nog een aantal keer laten zien, maar we mogen echt niet verwachten dat ik hem nu in elke cross het vuur aan de schenen zal leggen.”

Verschillende omstandigheden

Volgens Nys spelen de omstandigheden een grote rol in het verloop van een wedstrijd. Hij wees erop dat de waardeverhoudingen in andere crossen anders kunnen uitpakken. “Want laat ons met deze waardeverhoudingen starten in pakweg Koksijde of Dendermonde en het wordt een ander verhaal.”

De renner benadrukte daarmee dat zijn optreden in Namen niet zomaar kan worden doorgetrokken naar andere wedstrijden. Het parcours, de weersomstandigheden en de tegenstand zullen telkens opnieuw bepalend zijn.

Nys liet zo zien dat hij zijn prestaties in de juiste context plaatst. Hij erkent dat zijn sterke optreden hoop geeft, maar dat verwachtingen moeten worden afgestemd op de realiteit van elke wedstrijd, zo geeft hij zijn supporters mee.

