"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

Foto: © photonews

Tadej Pogacar blijft indruk maken met prestaties die de grenzen van het haalbare lijken te verleggen. Zijn ploeggenoten ervaren dagelijks hoe uitzonderlijk zijn niveau is en spreken over een intensiteit die nauwelijks te volgen valt.

Trainingsintensiteit en prestaties

Binnen UAE Team Emirates wordt Pogacar omschreven als een renner die voortdurend het tempo bepaalt. Tijdens lange sessies in Spanje rijdt hij onafgebroken op kop, waarbij de rest van de groep zich moet aanpassen. Het tempo dat hij aanhoudt overstijgt vaak de gebruikelijke trainingszones.

De zogenaamde zone 2-oefeningen, bedoeld als laag-intensieve training, blijken voor hem een stuk zwaarder te zijn dan voor zijn ploeggenoten. Waar anderen spreken van een inspanning richting zone 3, blijft Pogacar onverstoorbaar doorgaan. Het resultaat is dat records sneuvelen tijdens verkenningen van klassiekers zoals Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.

Vermeersch over Pogacar

Florian Vermeersch benadrukt dat zijn kopman een uitzonderlijke klasse vertegenwoordigt. “Tadej gaat niet, nooit kapot”, vertelt Florian Vermeersch aan Het Laatste Nieuws. Deze woorden onderstrepen de indruk die Pogacar achterlaat bij zijn directe omgeving.

Volgens Vermeersch lijkt er nauwelijks een grens te bestaan aan het niveau dat Pogacar kan bereiken. “Zijn niveau is nu al zo hoog. Ergens stopt het wel eens en wordt een plafond bereikt, zou je denken. Maar ik durf het niet meer te voorspellen.”

Lees ook... "Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging
Hij voegt eraan toe dat er mogelijk nog ruimte is voor verdere progressie. “Ik wil de concurrentie niet ontmoedigen, maar... wellicht zal er nog wel een bepaalde marge te vinden zijn”, besluit hij. Daarmee geeft Vermeersch aan dat Pogacar ook in de komende seizoenen een bepalende factor zal blijven.

