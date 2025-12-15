Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

Remco Evenepoel kende een succesvol 2025 met meerdere hoogtepunten. Zijn prestaties leverden hem de nodige erkenning op, maar ook persoonlijke steun speelde een cruciale rol.

Sterk sportief jaar

Het seizoen 2025 bracht Evenepoel verschillende zeges en podiumplaatsen. Hij bevestigde zijn status als een van de meest constante renners van het peloton. Zijn resultaten onderstreepten dat hij zowel in tijdritten als in etappekoersen tot de wereldtop behoort.

Op zondag werd hij bekroond tot Sportman van het Jaar. De uitreiking vond plaats in ons land, maar Evenepoel was slechts enkele uurtjes in België. Na aankomst met een privéjet woonde hij het gala bij, waarna hij dezelfde avond terugkeerde naar het trainingskamp van zijn ploeg.

Persoonlijke steun

Naast zijn sportieve prestaties benadrukte Evenepoel de rol van zijn vrouw Oumi Rayane. “We proberen zoveel mogelijk van onze tijd samen te genieten, ook al hebben we die niet veel”, klonk het bij Het Laatste Nieuws. Daarmee gaf hij aan dat hun relatie ondanks een druk schema meer dan standhoudt.

Hij maakte duidelijk dat haar steun hem in staat stelt zich volledig op zijn carrière te richten. “Ze zorgt ervoor dat ik alleen met mijn job bezig kan zijn.” Deze woorden tonen hoe belangrijk haar bijdrage is aan zijn dagelijkse leven.

Evenepoel besloot met een duidelijke erkenning van haar kracht. “Achter een sterke man staat een nog sterkere vrouw. Zo is dat ook bij ons”, besloot hij. Daarmee plaatste hij zijn sportieve successen in het bredere kader van hun gezamenlijke inzet.

