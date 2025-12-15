Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

Foto: © photonews

Adrie van der Poel gaf na de wedstrijd in Namen zijn analyse over het optreden van Thibau Nys. Hij schetste dat de Belgische kampioen daar zijn beste kans had om zijn zoon te kloppen.

Namen als kansmoment

In Namen wist Nys tweemaal een aanval van Mathieu van der Poel te neutraliseren. Hij leek zelfs nog reserves te hebben voor een eigen uitval. Het publiek zag hoe de spanning opliep, maar in de slotronde ging Nys onderuit. Daarmee verdween zijn mogelijkheid om de Nederlander te verslaan.

Volgens Adrie van der Poel was dit moment wellicht uniek. “Ik denk ook van de crossen die eraan komen dat dit wel de beste cross was die bij Thibau Nys past”, klinkt het bij Indeleiderstrui. Hij benadrukte dat het korte, explosieve en technische karakter van het parcours in Namen perfect aansloot bij de kwaliteiten van de Belg.

Vooruitblik komende weken

De vader van Mathieu gaf aan dat de komende wedstrijden minder gunstig lijken voor Nys. Het type parcours dat volgt, vraagt andere kwaliteiten en biedt minder mogelijkheden om het duel met zijn zoon aan te gaan. “Kort, explosief en technisch. Mathieu kan dat ook, maar dan heeft hij wel een cross of vijf nodig.”

Met deze woorden maakte hij duidelijk dat zijn zoon tijd nodig heeft om volledig in vorm te komen, maar dat hij uiteindelijk ook op dergelijke omlopen zijn mannetje staat. Zelfs als dat nog maar zijn eerste cross is. Voor Nys betekent dit dat de kans op herhaling van zijn sterke optreden kleiner wordt met de dag.

Lees ook... Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen
En dan moet je ook nog rekening houden met het feit dat vader Sven Nys de komende dagen enkele crossen van het programma van zoon Thibau zal halen. Het BK in Beringen is het grote doel, maar er moet ook rekening gehouden worden met het programma op de weg.

