Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

Vanaf 1 januari is Ralph Denk officieel de baas van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse CEO schetst ambitieuze doelen voor het seizoen 2026 en plaatst de rol van zijn nieuwe kopman in een duidelijke context.

Ambitie voor 2026

Denk benadrukt dat de ploeg mikt op een groot aantal zeges. “Ik wil dit jaar minstens veertig koersen winnen, waarvan één grote ronde en één monument”, is hij heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws. Daarmee geeft hij aan dat de lat hoog ligt en dat de ploeg breed inzet op succes.

De vraag of Evenepoel te veel verdient voor het beperkte aantal wedstrijden dat hij rijdt, wuift hij niet weg. “Misschien wel, maar voor onze ploeg is het belangrijk dat Remco zeer goed presteert in de grootste koersen. De kwaliteit primeert op de kwantiteit.” Het toont dat de focus ligt op topprestaties in de belangrijkste wedstrijden.

Monumenten en klassiekers

Op de vraag welk monument hij voor ogen heeft, blijft Denk flexibel. “Dat maakt niet uit. Met Peter Sagan won ik in 2018 al Parijs-Roubaix. Dus liefst een van de vier andere.” Daarmee geeft hij aan dat de ploeg openstaat voor verschillende mogelijkheden binnen het klassieke voorjaar.

Het programma van Evenepoel sluit enkele grote klassiekers uit, zoals Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Denk erkent dat dit de kansen verkleint, maar wijst op de voordelen van een gerichte aanpak. “Maar als Remco straks dankzij deze aanpak Luik-Bastenaken-Luik wint, zal ik superblij zijn”, gaat hij verder.

Hij verwijst naar eerdere prestaties van de ploeg in Luik. “Ik was al één keer tweede en derde in Luik met Davide Formolo en Maximilian Schachmann, die vorig jaar nog de helper was van Remco.” Daarmee onderstreept hij dat de ploeg al dicht bij winst kwam en dat de komst van Evenepoel nieuwe mogelijkheden biedt.