"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

Tadej Pogacar behoort tot de meest succesvolle renners van zijn generatie. Zijn ambities voor 2026 zijn groot, maar hij benadrukt dat de ploegbelangen altijd voorop moeten staan.

Ambitie en mogelijkheden

Op de mediadag werd Pogacar gevraagd naar de haalbaarheid van drie grote rondes in één seizoen. Hij liet verstaan dat dit theoretisch mogelijk is. “Drie grote rondes winnen in één jaar? Dat kan”, citeert Het Nieuwsblad hem. Daarmee gaf hij aan dat de fysieke uitdaging niet ondenkbaar is, al plaatst hij er meteen kanttekeningen bij.

De Sloveen maakte duidelijk dat hij niet van plan is om alle aandacht naar zich toe te trekken, al zou het wel mogelijk zijn. “Dat denk ik wel. Maar zo gulzig wil ik niet zijn.” Zijn woorden tonen dat hij oog heeft voor de bredere ploegstrategie en dat hij zijn ambities wil afstemmen op de collectieve doelen.

Ploegbelangen en samenwerking

Binnen UAE Team Emirates zijn meerdere renners in staat om een grote ronde te winnen. Pogacar somde enkele namen op die eveneens kans maken op eindwinst.

“We hebben in onze ploeg nog renners die grote rondes kunnen winnen. Joao Almeida, Isaac Del Toro, Adam Yates,... Dat zou tot een belangenconflict leiden”, gaat hij verder.

Lees ook... "Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar›

De aanwezigheid van meerdere kopmannen maakt dat de ploeg keuzes moet maken. Pogacar erkent dat het succes van de ene renner niet ten koste mag gaan van de kansen van een ander. Het evenwicht tussen individuele ambitie en teamdoelstellingen vormt zo een belangrijke uitdaging.