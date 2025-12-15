Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau
Foto: © photonews

Sven Nys, vader en ploegmanager van Thibau, blikte vooruit op de komende weken. Hij gaf aan dat keuzes noodzakelijk zijn in een drukke periode en dat de focus duidelijk richting het Belgisch kampioenschap gaat.

Focus op kampioenschap

Sven Nys maakte duidelijk dat het team zich voorbereidt op een belangrijk doel. “Wij werken naar het Belgisch kampioenschap in Beringen toe”, geeft hij mee bij WielerFlits Daarmee werd bevestigd dat de planning rond dit evenement centraal staat in de komende weken.

De kerstperiode brengt echter een overvolle kalender met zich mee. “Anderzijds, we zitten met een kerstperiode die nog altijd veel te druk is, dus we moeten af en toe wedstrijden skippen. Wat op zich ook jammer is, dat zijn knopen die we de komende dagen nog verder moeten doorhakken.” Het illustreert dat keuzes onvermijdelijk zijn om de belasting te beperken.

Ontwikkeling van Thibau

De laatste weken liet Thibau zien dat hij op hoog niveau kan meestrijden. Volgens zijn vader is er een duidelijke vooruitgang zichtbaar. “Hij is nu volwassener geworden. Niet alleen de manier hoe hij koerst, maar ook hoe hij positie inneemt en met de druk kan omgaan. Dat heeft hij in Namen nog nooit gekund.”

Daarnaast bekleedt hij momenteel de leiding in de Wereldbeker. “Zijn regelmaat is veel groter dan de voorbije namen. Elk jaar voegt hij daar een beetje progressie aan toe.” Deze woorden tonen dat zijn prestaties niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van een constante groei.

Lees ook... Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau
Nys besloot met een positieve noot over de ontwikkeling van zijn zoon. “Ik kan alleen maar heel tevreden naar huis gaan. Het is een proces waar je inzit en dat is fijn om te volgen”, klonk het nog over zoonlief.

