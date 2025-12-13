Vanthourenhout giftig na akkefietje met Kamp: "Zullen zien wie langst actief op de fiets blijft"

Het was een stevige cross in Kortrijk tijdens de Leiecross. Meermaals kwamen een paar renners met elkaar in een conflict(je). Michael Vanthourenhout was misschien wel de grootste pechvogel van de dag en hij was scherp in zijn reactie.

Michael Vanthourenhout kwam door zijn valpartij in Kortrijk nooit meer in het stuk voor. Achteraf was hij dan ook boos om wat er gebeurd was. Dat liet hij duidelijk blijken bij Sporza: "Ik denk dat hij mij een beetje wilde hinderen, maar dat is cross."

Giftig sneertje van Vanthourenhout richting Kamp?

"Het is allemaal maar cross zeker? Iemand moedwillig van de fiets rijden? Dat is voor mij iets anders. Ik denk dat hij daar toch wat in de remmen knijpt en het was niet alleen daar. Op weg naar de finish hadden we er ook eens met drie kunnen liggen."

"Ik wil mijn hele seizoen hier ook niet vergooien. Zolang het rechtdoor is, is het voor mij niet erg. Het is nu zo, morgen een nieuwe kans voor ons. Met hem praten? Ik heb nog twee jaar contract. Ik weet niet hoe het bij hem is, maar we zullen zien wie het langst op de fiets blijft."

Twee kanten aan het verhaal in Kortrijk

Het verhaal op de brug in Kortrijk had twee kanten. Michael Vanthourenhout was boos, Ryan Kamp suste achteraf. Volgens Paul Herygers zou de versie van Ryan Kamp wel eens de juiste kunnen zijn, zo liet hij verstaan.

"Ik ga me niet uitspreken over dat eerste gevalletje, maar dat voorvalletje op de brug is echt niet bewust. Er zijn renners die dat op de weg doen aan de kop van het peloton en plots de benen stilhouden. Het is wel levensgevaarlijk, Vanthourenhout miskeek er zich op."