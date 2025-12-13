Michael Vanthourenhout maakt misbaar na akkefietje met Kamp: reactie Kamp is veelzeggend

Het was een stevige cross in Kortrijk tijdens de Leiecross. Meermaals kwamen een paar renners met elkaar in een conflict(je). Michael Vanthourenhout was misschien wel de grootste pechvogel van de zaak.

Michael Vanthourenhout maakte een hele sterke indruk in de Leiecross in Kortrijk. Hij wist meerdere gaatjes te dichten en leek daarmee op weg naar een stevige eindronde en mogelijk een nieuwe overwinning om toe te voegen aan het arsenaal.

Michael Vanthourenhout is de pechvogel van de dag

Op een bepaald moment werd hij echter gehinderd door Ryan Kamp en op de brug kwam hij op die manier ten val. Uiteindelijk liet hij betijen voor de rest van de race, maar tijdens en na de race maakte hij toch nog wel wat misbaar over de zaak.

Ryan Kamp eindigde uiteindelijk op een knappe derde plaats en kwam het dan ook graag uitleggen voor de microfoon van Exact Cross. "Ik heb de voorbije tijd met veel stress rondgereden en nu was ik meer relax, dat klopt."

Even rust nodig op de brug

"Er was contractueel een en ander onzeker - nu ook nog steeds. De geboorte van mijn kindje heeft deugd gedaan. De zaak met Vanthourenhout? Zegt hij dat het erover was? Het is gewoon koers, voor mij is het er niet over."

"We zijn een tijdje ploegmaats geweest. Michael is een hele aardige vent en ik denk dat hij hetzelfde van mij denkt. Pauwels speelt het spelletje in de koers en ik heb het spelletje door en zet mezelf ertussen. Ik laat me niet doen. Op de brug hield ik de benen stil en hij verwachtte misschien dat ik zou aangaan, maar ik had even rust nodig. Ik heb mijn remmen niet aangeraakt.