Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel

Mathieu van der Poel is bijna terug in het veld. De voorbije weken heeft hij zich goed weten voor te bereiden in Spanje. Daarbij kwam hij ook al eens in contact met andere renners en ex-renners. Daaronder onder meer Greg Van Avermaet.

Vanaf zondag zien we Mathieu van der Poel opnieuw opduiken in het veld. In Namen maakt hij zijn debuut voor dit seizoen in de cyclocross. Meteen met de nodige ambities, want MvdP is er overduidelijk klaar voor om te knallen.

Dertien kilometer lopen op een uurtje

De voorbije weken heeft de Nederlander goede trainingen afgewerkt in Spanje onder meer. Daarbij werd ook meer gedaan dan alleen maar gefietst. Naast een ritje van bijna 100 kilometer op de fiets was er ook ruimte voor een loopje.

Zo werd een keertje dertien kilometer in een uur afgewerkt. Greg Van Avermaet grapte op Strava daarbij dat hij 'Matje' op een lengte kon zetten. In de realiteit zou het echter helemaal anders kunnen lopen, getuigt Van Avermaet.

Mathieu van der Poel maakt ook indruk in het lopen

"We hebben gewoon af en toe wat berichtjes gestuurd naar elkaar of we niet soms wat trainingen aan elkaar wilden koppelen. Het werkt ook wel motiverend om samen te trainen", aldus Van Avermaet zeer duidelijk tegen Sporza.



"Ik denk dat hij een paar dagen nadat ik vertrokken ben 3'20" heeft gelopen op een kilometer, dus dat is echt een heel stevig tempo. Maar of ik hem zou kunnen kloppen? Ik denk dat hij mij er eerder zou aflopen dan omgekeerd."