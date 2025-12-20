"Levensbedreigend": Patrick Lefevere onthult reden waarom hij drie weken in het ziekenhuis lag

Patrick Lefevere lag in november een maand in ziekenhuis. De ex-CEO van Soudal Quick-Step heeft nu onthuld dat hij kampte met een abces op zijn lever en ook twee keer een bloedvergiftiging kreeg.

Eind november onthulde Patrick Lefevere op zijn sociale media dat hij meer dan drie weken in het ziekenhuis van Roeselare had gelegen. "Na 24 heel moeilijke dagen en een serieuze ziekte, mag ik nu het ziekenhuis verlaten", zei Lefevere toen.

Bij VTM Nieuws heeft Lefevere nu meer uitleg gegeven over wat er precies aan de hand was. Na een reünie met ex-renners werd hij door zijn persoonlijke assistente Emelyne naar spoed gebracht omdat Lefevere er lijkbleek uitzag.

Abces op de lever bij Lefevere

In het ziekenhuis werden drie gebroken ribben en een longontsteking vastgesteld, die Lefevere had opgelopen na een val van de trap. Bijkomende onderzoeken brachten echter een abces op zijn lever aan het licht. Het abces had een grootte van 10 op 10 op 12 centimeter.

Lefevere benadrukt ook dat het niets te maken heeft met alcohol, want uit onderzoek bleek zijn lever kerngezond. "Ze weten niet hoe dat abces daar is gekomen. Het is een bacterie, en dat had z’n tijd nodig om te herstellen."



De infectiewaarden lagen acht tot tien keer hoger dan normaal, waardoor Lefevere ook twee bloedvergiftigingen kreeg. "Zo’n septische aanval is levensbedreigend." Lefevere vermagerde zo'n 10 kilo en stelt het nu al beter, maar is nog altijd vaak moe en slaapt nog veel.