Patrick Lefevere lag meer dan drie weken in het ziekenhuis: "De weg is nog lang"

Patrick Lefevere (70) heeft meer dan drie weken in het ziekenhuis gelegen. Dat heeft de voormalige CEO van Soudal Quick-Step zelf laten weten op zijn sociale media.

"Ik heb 24 zeer moeilijke dagen achter de rug waarin ik serieus ziek was", schrijft Lefevere op zijn sociale media. "Ik heb de best mogelijke zorg gekregen. Ik mag het ziekenhuis nu verlaten."

"De weg naar herstel is nog lang, maar ik ben op de goede weg. Ik bedank alle specialisten en verpleegkundigen voor de uitstekende zorgen", besluit de voormalige CEO van Soudal Quick-Step nog.

Wat was er aan de hand met Lefevere?

Wat er precies aan de hand was met Lefevere en waarom hij meer dan drie weken in het AZ Delta in Roeselare lag, dat zegt hij niet. Begin dit jaar moest Lefevere nog naar het ziekenhuis gebracht worden nadat hij onwel was geworden op restaurant.

Onderzoeken brachten toen geen ernstige zaken aan het licht, Lefevere had last van een bloeddrukval en moest zijn bloeddruk in de gaten houden. "Maar ik heb al heel mijn leven een lage bloeddruk", zei Lefevere bij HLN.

Pancreaskanker en diabetes

Lefevere heeft al een stevige medische geschiedenis, zo overwon hij pancreaskanker en hij is ook diabetespatiënt. Begin januari, net na zijn afscheid als CEO, vierde Lefevere zijn 70ste verjaardag.