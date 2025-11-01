"Het heeft mijn leven gered": wereldkampioene stuurt foto uit ziekenbed de wereld in

Zoe Bäckstedt, regerend wereldkampioene veldrijden bij de beloften, moet haar seizoensstart uitstellen door een blessure aan hand en pols. De Britse renster deelt haar situatie via sociale media.

Zoe Bäckstedt heeft bij een trainingsongeval twee breuken opgelopen in haar rechterhand en -pols. De blessure verhindert haar deelname aan de eerstvolgende veldritten van het seizoen. “Een perfecte maand met training en vakantie, maar een val op training resulteerde gisteren in twee kleine breuken in mijn hand en pols”, klinkt het op Instagram.

Bäckstedt mist seizoensstart

De renster, die vorig seizoen nog podiumplaatsen behaalde in Maasmechelen, Zonhoven en Dublin, zal voorlopig niet in actie komen. Ze noemt het jammer dat ze de openingswedstrijden moet missen. “Het is zonde dat dit is gebeurd en dat ik de eerste wedstrijden van het seizoen moet missen, maar geef me tijd en ik zal sterker terugkeren”, klinkt het.

Bäckstedt postte ook een foto van haar helm, die zichtbaar beschadigd is. Ze benadrukt het belang van bescherming tijdens trainingen. “Eén ding weet ik zeker, mijn helm heeft mijn leven gered. Draag een helm, alstublieft.” De impact van de val lijkt dus ernstiger geweest te zijn dan enkel de breuken.

Terugkeer

De Britse is tweevoudig wereldkampioene bij de beloften en geldt als een van de grootste talenten in het internationale veldrijden. Haar prestaties in de Wereldbeker bij de profs bevestigen dat. De blessure komt op een moment dat ze zich voorbereidde op een intensieve wintercampagne. Haar afwezigheid is een verlies voor de competitie, maar ze blijft gemotiveerd.

De komende weken zal duidelijk worden wanneer Bäckstedt opnieuw inzetbaar is. Met haar eerdere prestaties en vastberadenheid lijkt een terugkeer op niveau slechts een kwestie van tijd. “Geef me tijd en ik zal sterker terugkeren”, besluit Bäckstedt.