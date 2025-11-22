Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

In het najaar was Remco Evenepoel telkens de beste na Tadej Pogacar. De wereldkampioen vreest dat Evenepoel door zijn transfer nog beter zal worden.

Op het wereldkampioenschap in Rwanda, op het Europees kampioenschap en in de Ronde van Lombardije werd Remco Evenepoel telkens tweede na Tadej Pogacar. Op het WK tijdrijden waren de rollen wel omgedraaid.

Pogacar rijdt sinds hij eind 2023 wisselde van trainer op een bijzonder hoog niveau, de Sloveen kan bijna niet meer verliezen en won de afgelopen twee seizoenen samengeteld 45 koersen.

Remco Evenepoel zal door zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe een nieuwe trainer krijgen en zal ook in een nieuwe omgeving terechtkomen waarin hij nog beter wil worden. Onder meer om Pogacar uit te dagen in de Tour.

Pogacar vreest sterkere Evenepoel

"Voor Remco kan de verandering goed zijn", zegt Pogacar bij Sporza. "Hij ging van het ene superteam naar het andere. Het wordt interessant of hij nog een stap kan zetten. Ik hoop van niet, want ik vind hem al behoorlijk sterk en dominant."

"Het schrikt me af dat hij beter zou worden", zegt Pogacar zelfs verrassend. Net als de rest van de wereld zal Pogacar met verwachting uitkijken naar de eerste koersen van Evenepoel bij zijn nieuwe ploeg.