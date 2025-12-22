Deze uitspraken van Mathieu van der Poel spreken pas écht boekdelen

Een groter compliment dan iemand 'de volmaakte man' noemen, is er niet. Mathieu van der Poel werd op deze manier beschreven door Paul Herygers.

De co-commentator noemde Van der Poel de volmaakte man na alweer een nieuwe demonstratie van de Nederlander in Hofstade. "Als Paul dat zegt, dan geloof ik hem", neemt Van der Poel het compliment in dank aan. Het is niet onlogisch om uitgerekend na deze cross zulke woorden te gebruiken. "Zowel de benen als de techniek voelden perfect aan."

Bij iemand met zo'n hoge standaarden als Van der Poel wordt een prestatie door zichzelf niet zomaar heel hoog ingeschat. Zelfs na een overwinning kan Van der Poel nog zelfkritisch zijn. Na wat hij in de Plage Cross een uur lang had laten zien, was hij ook zelf zeer tevreden. De wereldkampioen veldrijden beschreef het met veelzeggende woorden.

Van der Poel met bonus de slotronden in

"Dit was mijn beste cross tot dusver", stelt Van der Poel onomwonden. Nochtans had hij in Antwerpen en in Koksijde ook een grote voorsprong op de rest. Nu dook hij in de slotronden ook met een bonus van meer dan een halve minuut in. "Ik had snel een heel goed ritme te pakken en maakte weinig fouten. Ik voelde me als vanouds."

Van der Poel rijdt nu tot Kerstmis geen veldrit meer. Dat zal wel welkom zijn na enkele zeer intensieve dagen. "Nu drie dagen terug wat rusten en weer een beetje trainen. Ik voel me eigenlijk nog goed na drie dagen crossen op rij, maar het is toch belangrijk om die duurtrainingen te blijven doen", heeft Van der Poel nog aandacht voor de weg.

Gavere volgende afspraak voor VDP

Die focus op het wegwielrennen is dus nooit weg, ook niet in volle crossperiode. De volgende keer dat we Van der Poel terug het veld zien induiken, is op tweede kerstdag in Gavere. In Heusden-Zolder ontbreekt hij, daar is Van Aert de favoriet.