Altijd maar hard labeur: Van Aert demonstreert hoe hij zichzelf bijzonder weinig verpozing gunt

Altijd maar hard labeur: Van Aert demonstreert hoe hij zichzelf bijzonder weinig verpozing gunt
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is vandaag een hoogdag, of zeg maar feestdag. Voor Wout van Aert is er niet al te veel verpozing weggelegd.

In elk geval neemt hij geen volledige dag vrij om Kerstmis met zijn gezin te vieren. Op zijn Strava-account heeft Van Aert laten weten dat hij zichzelf ook op deze kerstdag verplicht heeft om een training te houden op de fiets. Hij heeft dan wel zijn deelname aan de cross in Gavere geschrapt, maar zijn trainingen gaan ondertussen gewoon door. 

Het waren nochtans zeker geen ideale omstandigheden om in te trainen. Het wordt beschreven als een van de koudere kerstdagen in een lange tijd. De temperaturen liggen immers rond het vriespunt en vooral de wind maakt dat het buiten erg fris aanvoelt. Dat heeft Van Aert helemaal niet tegengehouden om zijn fiets weer van stal te halen.

Van Aert passeert al eens in Beringen

"Ook op zon- en feestdagen", verklaart Van Aert dat Kerstmis voor hem niet betekent dat er niet getraind hoeft te worden. Op basis van het kaartje op Strava lijkt het erop dat het vooral een wegtraining was. Hij is thuis in Herentals vertrokken om onder meer in Beringen te passeren. Daar gaat op 11 januari wel het BK veldrijden door.

Van Aert zal er die dag ook bij zijn. Hij heeft zijn training vervolledigd door 144,2 kilometer op de fiets te zitten. Uiteraard werd in zijn eigen regio slechts een beperkt hoogteverschil van 446 hoogtemeters gerealiseerd. Dat wil niet zeggen dat het geen stevige training was: Van Aert zat vier uur en zeventien minuten op de fiets: best een behoorlijk lange tijd.

Van Aert laat niets aan het toeval over

Lees ook... Strenge Gilbert waarschuwt Pogacar voor zijn fouten, maar beseft dat duel met Van Aert er moest komen
In elk geval is het duidelijk dat de Belg van Visma-Lease a Bike niets aan het toeval overlaat en zeker dus niet wil dat zijn conditie er op achteruit gaat in deze kerstperiode. Dat zou zonde zijn, gezien het geleverde werk uit de voorbije weken. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Strenge Gilbert waarschuwt Pogacar voor zijn fouten, maar beseft dat duel met Van Aert er moest komen

Strenge Gilbert waarschuwt Pogacar voor zijn fouten, maar beseft dat duel met Van Aert er moest komen

20:00
Mathieu van der Poel maakt zijn keuze en vindt handig alternatief om nog eens diep te gaan

Mathieu van der Poel maakt zijn keuze en vindt handig alternatief om nog eens diep te gaan

20:30
Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier

Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier

14:00
Wout van Aert schrapt cross en heeft daar goede reden voor

Wout van Aert schrapt cross en heeft daar goede reden voor

09:00
Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken

Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken

17:00
Dopingzaak reddingsmiddel voor Belgische renner in shock: "Kreeg berichtje van Remco Evenepoel"

Dopingzaak reddingsmiddel voor Belgische renner in shock: "Kreeg berichtje van Remco Evenepoel"

16:30
Del Grosso legt uit waarom hij parcours verkent samen met de vrouwen

Del Grosso legt uit waarom hij parcours verkent samen met de vrouwen

07:30
Kopecky sluit moeilijk jaar toch af op mooie manier en maakt schitterend persoonlijk nieuws bekend Naast de fiets

Kopecky sluit moeilijk jaar toch af op mooie manier en maakt schitterend persoonlijk nieuws bekend

15:00
Uijtdebroeks verklapt waarin hij nog heel veel progressie kan en wil maken

Uijtdebroeks verklapt waarin hij nog heel veel progressie kan en wil maken

13:30
De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"

De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"

13:00
Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"

Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"

12:30
Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Leif Hoste na diens bekentenis over alcoholmisbruik

Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Leif Hoste na diens bekentenis over alcoholmisbruik

12:00
Bondscoach reageert op afscheid van Fem van Empel

Bondscoach reageert op afscheid van Fem van Empel

11:00
Geraint Thomas heeft grote verwachtingen van toptransfer INEOS

Geraint Thomas heeft grote verwachtingen van toptransfer INEOS

10:00
Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK

Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK

24/12
Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"

Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"

08:30
Bakelants nog altijd niet te spreken over Touropgave van Evenepoel

Bakelants nog altijd niet te spreken over Touropgave van Evenepoel

08:00
Tijd dringt voor Lidl-Trek: "Dat is bijna 5 jaar geleden"

Tijd dringt voor Lidl-Trek: "Dat is bijna 5 jaar geleden"

07:00
Analist trekt knappe prestatie van Wout van Aert in twijfel: "Klopt dat wel?"

Analist trekt knappe prestatie van Wout van Aert in twijfel: "Klopt dat wel?"

24/12
'Dubbel vers bloed voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

'Dubbel vers bloed voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

21:30
Bakelants wijst in richting van Evenepoel: "Heeft hij bewust gedaan"

Bakelants wijst in richting van Evenepoel: "Heeft hij bewust gedaan"

24/12
Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

24/12
Dit is de reden waarom Thibau Nys geen zekerheid over deelname aan Giro

Dit is de reden waarom Thibau Nys geen zekerheid over deelname aan Giro

24/12
Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

24/12
Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

24/12
📷 "Zelfs mijn auto moeten verkopen": Onbesuisd gedrag doet renner stoppen met koersen

📷 "Zelfs mijn auto moeten verkopen": Onbesuisd gedrag doet renner stoppen met koersen

24/12
📷 Koersfamilie breidt uit: Belgisch renner kondigt heuglijk nieuws aan

📷 Koersfamilie breidt uit: Belgisch renner kondigt heuglijk nieuws aan

24/12
Zit Thibau Nys met een medisch probleem?

Zit Thibau Nys met een medisch probleem?

24/12
OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

24/12
Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

24/12
Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

24/12
Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

24/12
In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

24/12
Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

24/12
Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

24/12
Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

23/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jan Bakelants Laurens Sweeck Tibor Del Grosso Bart Wellens Niels Albert Thibau Nys Steven De Jongh Jonathan Milan Geraint Thomas Leif Hoste Joao Almeida Gerben De Knegt Fem van Empel Filippo Ganna Eddy Merckx Cian Uijtdebroeks

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved