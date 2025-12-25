Altijd maar hard labeur: Van Aert demonstreert hoe hij zichzelf bijzonder weinig verpozing gunt

Het is vandaag een hoogdag, of zeg maar feestdag. Voor Wout van Aert is er niet al te veel verpozing weggelegd.

In elk geval neemt hij geen volledige dag vrij om Kerstmis met zijn gezin te vieren. Op zijn Strava-account heeft Van Aert laten weten dat hij zichzelf ook op deze kerstdag verplicht heeft om een training te houden op de fiets. Hij heeft dan wel zijn deelname aan de cross in Gavere geschrapt, maar zijn trainingen gaan ondertussen gewoon door.

Het waren nochtans zeker geen ideale omstandigheden om in te trainen. Het wordt beschreven als een van de koudere kerstdagen in een lange tijd. De temperaturen liggen immers rond het vriespunt en vooral de wind maakt dat het buiten erg fris aanvoelt. Dat heeft Van Aert helemaal niet tegengehouden om zijn fiets weer van stal te halen.

Van Aert passeert al eens in Beringen

"Ook op zon- en feestdagen", verklaart Van Aert dat Kerstmis voor hem niet betekent dat er niet getraind hoeft te worden. Op basis van het kaartje op Strava lijkt het erop dat het vooral een wegtraining was. Hij is thuis in Herentals vertrokken om onder meer in Beringen te passeren. Daar gaat op 11 januari wel het BK veldrijden door.

Van Aert zal er die dag ook bij zijn. Hij heeft zijn training vervolledigd door 144,2 kilometer op de fiets te zitten. Uiteraard werd in zijn eigen regio slechts een beperkt hoogteverschil van 446 hoogtemeters gerealiseerd. Dat wil niet zeggen dat het geen stevige training was: Van Aert zat vier uur en zeventien minuten op de fiets: best een behoorlijk lange tijd.

Van Aert laat niets aan het toeval over

In elk geval is het duidelijk dat de Belg van Visma-Lease a Bike niets aan het toeval overlaat en zeker dus niet wil dat zijn conditie er op achteruit gaat in deze kerstperiode. Dat zou zonde zijn, gezien het geleverde werk uit de voorbije weken.