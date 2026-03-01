Sleutelbeenbreuk Wellens zware domper: Vermeersch reageert op harde val van ploegmaat

Voor Florian Vermeersch was het uiteraard geen plezier om ploegmaat Tim Wellens te zien vallen. Vermeersch hoopte dat het zou meevallen, maar Wellens heeft zijn sleutelbeen gebroken.

Florian Vermeersch heeft zelden zo'n belangrijke rol opgeëist in het Vlaamse voorjaar. Hij was degene die de Omloop deed openbreken en moest enkel Mathieu van der Poel en Tim van Dijke voor zich dulden. Een dag later was hij nog goed voor een late uitval, maar de groepssprint kon niet ontlopen worden in Kuurne-Brussel-Kuurne.

In diezelfde wedstrijd kwam Wellens ten val in de heuvelzone. Door de houding van de Belgische kampioen werd onmiddellijk gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. Later op de dag kwam er het gevreesde verdict. Er was wel degelijk een breuk vastgesteld aan het rechtersleutelbeen van Wellens, die bijgevolg ook al snel onder het mes gaat.

Vermeersch zag de val van Wellens gebeuren

Toen Vermeersch na afloop van de wedstrijd Sporza te woord stond, had hij er blijkbaar nog geen idee van dat zijn ploegmaat zijn sleutelbeen had gebroken. "Ik heb er niets van meegekregen, maar ik zat net achter hem toen hij viel en het zag er niet goed uit." Vermeersch had dus ook wel begrepen dat het een behoorlijk ernstige zaak was.

Vermeersch gaf nog mee dat hij duimde voor Wellens. "Ik hoop dat hij oké is, want ik denk dat we hem echt zullen nodig hebben in het voorjaar." Als Vermeersch geweten had dat Wellens zijn sleutelbeen had gebroken, had hij zich wellicht op een andere manier uitgelaten. De kans is immers groot dat het voorjaar van Wellens voorbij is.

Wellens mist groot deel van voorjaar

Bij een sleutelbeenbreuk is het ongeveer rekening houden met een afwezigheid van zes weken. Dan zou Wellens enkel voor de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race nog in aanmerking komen. De uitspraak van Vermeersch doet vermoeden dat UAE Team Emirates-XRG Wellens zeker zal missen.