Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

Een halve cross streed Thibau Nys in Zonhoven voor de tweede plaats. Tot het zwaar mis ging en de Belgische kampioen stevig tegen de grond ging.

In een bocht verloor Thibau Nys de controle over zijn fiets en ging hij overkop. De Belgische kampioen knalde net niet tegen een toeschouwer, maar moest wel verder met een gebroken stuur.

Nys verklaart valpartij in Zonhoven

"Het begon harder en harder te schuiven, en dat had ik wel door", zei Nys achteraf. "Ik had al veel mannen fouten zien maken voor mij, maar ik had het gevoel dat ik het best goed onder controle had. Maar op een stuk waar de snelheid echt hoog lag, lag er gewoon ijs."

"Ik kreeg het niet meer gecorrigeerd. Ik voelde al snel dat ik zelf niets had, maar door dat gebroken stuur was mijn wedstrijd wel verpest. En dat net op het moment dat ik onder stoom kwam."

Nys wilde niet opgeven in Zonhoven

Nys moest daarna nog een halve ronde verder met zijn gebroken stuur. "Ik heb even getwijfeld om binnen te draaien, maar het was te leuk en het publiek was te mooi om af te stappen." En dus zette hij na zijn fietswissel nog door.

"Ik heb er nog het beste van gemaakt en heb me geamuseerd. Om nog een laatste keer de Kuil in te rijden en het volk op mijn hand te krijgen, daar deed ik het voor", besloot de Belgische kampioen nog.



