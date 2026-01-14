📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

Jens Reynders (27) gaat een opvallend avontuur aan. De Belgische renner gaat zich richten op het gravel en doet dat in Qatarese loondienst.

Door het verdwijnen van zijn vorige ploeg Wagner Bazin WB moest Jens Reynders op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij dus bij Qatar Pro Cycling, bij die ploeg zal hij zich voornamelijk richting op het gravel.

Reynders zet carrière verder in gravel

"Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe uitdaging en heel wat motivatie in het vooruitzicht", zo kondigde de Belg zijn overstap op sociale media aan. "Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal weer te zien op de gravelwegen."

In zijn carrière reed Reynders voor de wegploegen Hagens Berman Axeon, Sport Vlaanderen-Baloise, Israel-Premier Tech, Bingoal WB en Wagner Bazin WB. Nu schakelt hij dus over op het gravel.

Financieel interessanter

Reynders stelt dat hij altijd goed op gravel heeft gereden en het nu ook interessant is geworden omdat veel fietsenmerken een eigen ploeg oprichten om hun fietsen te promoten.

“Ik denk dat ik daar budgettair gezien veel meer kan uithalen dan met de voorstellen die ik kreeg voor op de weg. Ik ben nog heel ambitieus. Mijn beste jaren komen eraan, mijn piek volgt nog”, zei Reynders onlangs nog bij Wielerverhaal.



