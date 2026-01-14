Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

Victor Campenaerts speelde in zijn eerste jaar bij Visma-Lease a Bike een belangrijke rol voor Jonas Vingegaard. Ook in 2026 zal Campenaerts een belangrijke rol spelen voor de Deen.

Campenaerts in kern rond Vingegaard

Vorig jaar maakte Victor Campenaerts een overstap naar Visma-Lease a Bike en die is hem wel goed bevallen. Campenaerts maakte meteen deel uit van de Tourploeg en speelde een belangrijke rol voor Jonas Vingegaard.

Vorig jaar was hij heel blij dat hij naar de Tour mocht en voelde hij zich nog een groentje. "Nu zit ik echt in de kern rond Jonas (Vingegaard) en dat geeft een groot eergevoel, maar dus ook verwachtingen", zegt Campenaerts bij Sporza.

Geen afscheid zoals Yates voor Campenaerts

Dat doet wel iets met Campenaerts, maar hij voelt ook dat er veel vertrouwen is in hem en hij twijfelt dan ook niet aan zijn staat van paraatheid. Op zijn 34ste heeft Campenaerts er ook nog altijd veel zin in.

Uitgeblust zoals zijn ex-ploeggenoot en leeftijdsgenoot Simon Yates is Campenaerts zeker niet. Hij heeft zelfs het gevoel dat zoiets bij hem nog heel lang zal duren. Al weet je natuurlijk nooit.



"Wie weet slaat het ineens om, maar ik heb er meer plezier dan ooit in. Heel vaak vragen mijn vriendin en ik ons af: is dit ons leven en is dit nu werken?", besluit Campenaerts nog.