Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

Met Tibor Del Grosso heeft Alpecin-Premier Tech alweer een goudhaantje in handen. Of kon hij ook bij Visma-Lease a Bike gereden hebben?

Met een tweede Nederlandse titel op rij in het veld, zijn derde zege op negen crossen dit seizoen, heeft Tibor Del Grosso bevestigd dat hij een toppper in wording is in het veldrijden. En alweer rijdt hij bij de broers Roodhooft.

Liet Visma-Lease a Bike Del Grosso schieten?

Volgens Nederlands bondscoach Gerben de Knegt droop het talent er bij Del Grosso er echter al af toen hij nog junior was. Del Grosso werd toen al Nederlands kampioen op de weg en in het tijdrijden.

Dat Del Grosso voor de broers Roodhooft koos, heeft volgens De Knegt te maken met het feit dat hij het veldrijden en de weg mag combineren. "Bij Visma zullen ze er toch spijt van hebben dat ze Tibor toen niet genomen hebben", stelt De Knegt bij Brabants Dagblad.

Del Grosso ontkent gesprekken met Visma-Lease a Bike

Bij Visma-Lease a Bike is die omkadering er voor het veldrijden veel minder. Al ontkent Del Grosso zelf dat er gesprekken zijn gevoerd met Visma-Lease a Bike. De broers Roodhooft waren zowat zijn enige optie.



Op de weg deed Del Grosso het in zijn eerste en tweede jaar als belofte niet geweldig. "Ik had toen niet geweldig veel keus. Philip en Christoph (Roodhooft, nvdr.) hadden wel het vertrouwen in mij. En dat hebben ze goed gezien."