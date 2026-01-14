"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

Lars van der Haar is prof sinds 2012 en zag dan ook veel evoluties in het veldrijden. Vooral de modderbanden en remmen hebben voor de Nederlander veel veranderd.

Na veertien seizoenen hangt Lars van der Haar eind februari zijn fiets aan de haak. De Nederlander begon aan zijn carrière in het tijdperk van Sven Nys, nu zijn ploegmanager, en zal afsluiten als ploegmaat van Thibau Nys.

Modderbanden en schijfremmen

Van der Haar zag sinds het begin van zijn profcarrière in 2012 veel veranderen. Over de grootste verandering moet hij niet lang nadenken. "Heel simpel: de banden. De modderband is erbij gekomen", zegt hij bij Live Slow, Ride Fast.

"Die had ik natuurlijk wel vanaf het begin, maar die band heeft heel veel gedaan. En uiteindeljk ook de schijfremmen. Dat heeft ervoor gezorgd dat je sporen rijdt in de bochten. Vroeger moest je altijd het gras zoeken, grip zoeken, proberen uit de modder te blijven."

Van der Haar moet mee met de evolutie

Volgens Van der Haar wordt er door de schijfremmen nu telkens in een diepe geul geremd. En er is ook veel meer grip dan vroeger door de modderband. "Daar heb ik een hekel aan. Maar ja, je moet wel." Zo zag Van der Haar ooit Van der Poel aan de start staan met een modderband.

Lees ook... Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert›

"Dan dacht ik: shit, dat wordt in de eerste ronde al wisselen, want als hij met Rhino's (modderbanden, nvdr.) rijdt, dan hebben wij niks meer te vertellen. Tegenwoordig is dat zo veranderd: het kleinste spatje modder en er wordt al met modderbanden gereden."