Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

Jasper De Buyst blikt vooruit op zijn rol binnen het nieuwe Lotto‑Intermarché. Hij combineert opnieuw baan- en wegprogramma en ziet de fusie als een versterking.

Integratie binnen de nieuwe structuur

De Buyst geeft aan dat de geruchten over de fusie hem nooit nerveus maakten. “Sinds juli waren er geruchten omtrent een fusie tussen Lotto en Intermarché. Ik maakte me daar niet echt zorgen over”, vertelt hij op de mediadag van Lotto-Intermarché.

Volgens hem verliep de eerste samenkomst vlot, ondanks enkele natuurlijke groepjes. Hij benadrukt dat de ploeg nu één geheel vormt en dat iedereen hetzelfde doel nastreeft. “Ik zie geen twee clans, integendeel.” Hij merkt op dat de fusie extra personeel heeft opgeleverd dat specifieke taken opneemt, wat volgens hem een duidelijke meerwaarde vormt voor de werking van de ploeg.

Ervaring als vaste waarde

De Buyst blijft een van de meest ervaren renners binnen de kern. Hij vertelt dat hij ook volgend seizoen de lead‑out blijft verzorgen en zijn kennis wil doorgeven aan jongere ploegmaats. Daarnaast blijft hij actief op de piste. “Ik ben nog niet klaar met het baanwielrennen en ben blij dat de ploeg me daarin mijn vrijheid geeft.”

Het baanprogramma ziet hij als een welkome afwisseling die hem energie geeft binnen een lange carrière. Zijn wegcampagne start in de UAE Tour. Ook het Belgische openingsweekend en Tirreno‑Adriatico staan op zijn kalender.



De Buyst houdt bewust ruimte voor aanpassingen, omdat omstandigheden volgens hem vaak tot verschuivingen leiden. Voor zijn grote ronde houdt hij twee opties open. “Dat zal ofwel de Tour of de Giro worden”, besluit hij.