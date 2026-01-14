Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

Eind februari hangt Lars van der Haar zijn fiets aan de haak. De Nederlander zal zijn profcarrière afsluiten zonder wereldtitel, onder meer door de dominantie van Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Sinds Mathieu van der Poel in 2015 zijn eerste van zeven wereldtitels pakte, zijn slechts twee andere crossers nog wereldkampioen veldrijden geworden. Drie keer Wout van Aert en één keer Tom Pidcock.

Van der Haar over verloren wereldtitels

Onder meer Lars van der Haar zal zijn carrière zo afsluiten zonder wereldtitel bij de profs, bij de beloften werd hij in 2011 en 2012 wel twee keer wereldkampioen. Bij de profs lukte het dus nooit door Van der Poel en Van Aert.

"Objectief gezien heeft het misschien één of twee wereldtitels voor mezelf gekost", zegt Van der Haar bij Live Slow, Ride Fast. "Als iemand beter is, dan moeten ze meedoen. Dat hebben zij gedaan. Ze hebben de cross gedefinieerd en veranderd."

Zilver op WK in Zolder het pijnlijkst voor Van der Haar

In 2022, toen Pidcock de wereldtitel pakte bij afwezigheid van Van Aert en Van der Poel, pakte Van der Haar zilver. Dat was ook het geval in 2016, toen Van Aert zijn eerste wereldtitel pakte in Zolder. Van der Haar herbekeek die wedstrijd nooit meer.



"Omdat het gewoon... het is niet dat ik hem daar heb verloren, maar het is de manier waarop ik mijn eigen kans verkloot." Van der Haar had een mooie voorsprong op Van Aert, maar verloor die door een schakelprobleem en werd uiteindelijk tweede op vijf seconden.