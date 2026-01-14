"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, wil het businessmodel van het wielrennen veranderen. Want het wielrennen zit volgens hem in een neerwaartse spiraal.

Plugge was een van de voortrekkers van OneCycling, een soort Super League van de koers, maar dat werd door de UCI weggestemd. Toch roept Plugge de UCI nog altijd op om het businessmodel te veranderen.

Wielrennen moet in top vijf van de wereld blijven

"Misschien door voorbeelden zoals de Formule 1 te gebruiken. Er zijn veel betere voorbeelden dan wat we in de wielersport hebben", zegt Plugge bij CyclingUpToDate. "De belangrijkste vraag is hoe we de wielersport aantrekkelijker maken, zodat fans bereid zijn te betalen."

Volgens Plugge moet ervoor gezorgd worden dat het wielrennen bij de vijf grootste sporten van de wereld blijft, terwijl de aandacht nu aan het verschuiven is naar andere sporten.

Probleem wordt elke dag groter volgens Plugge

Voor de CEO van Visma-Lease a Bike moet er dan ook dringend actie ondernomen worden. "Omdat de wielersport in een neerwaartse spiraal zit. Of je het nu leuk vindt of niet, de urgentie wordt elke dag groter."



"Niet alleen teams, maar ook organisatoren komen in de problemen. Zelfs relatief grote teams komen in de problemen. Je moet er dus voor zorgen dat de wielersport een grote verandering doormaakt."