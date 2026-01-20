Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

Remco Evenepoel heeft het ooit gedaan, maar eigenlijk wordt het van niemand nog gevraagd: koersen op gevoel. De data zijn immers zo belangrijk geworden. Toch had Evenepoel die niet nodig om in 2024 wereldkampioen tijdrijden te worden.

Tijdens een panelgesprek op Velofollies ging het het afgelopen weekend over het belang van data in het moderne wielrennen. "Als je aan een jonge gast vraagt hoe hij zich voelde op training, gaat hij naar zijn cijfers kijken. Het is belangrijk om af en toe een renner laten trainen zonder cijfers en dan kun je kijken of zijn gevoel matcht met de cijfers of niet", aldus Sep Vanmarcke.

Hij verwijst naar het WK tijdrijden 2024 in Zürich. "Een heel mooi voorbeeld hiervan is Remco Evenepoel. Vorig jaar moest hij het WK tijdrijden afwerken zonder powermeter. Hij wist wel volledig zijn inspanning in te schatten en werd wereldkampioen zonder één cijfer te zien. Je ziet wel: het kan nog, maar je moet wel uw lichaam kennen. Dat wordt vaak vergeten."

Als je zoals Evenepoel met zoveel op het spel plots geen beroep kan doen op je powermeter, dan is dat wel een schrikwekkend moment. Serge Pauwels weet dat te kaderen. "Misschien panikeert hij wel even, maar je moet niet onderschatten hoe goed een atleet of renner kan inschatten hoe hard hij moet rijden, als je de duur van de inspanning kent."

De bondscoach geeft inkijk in welke opdrachten hij jonge renners geeft. "Ik laat soms junioren twintig minuten omhoog rijden met de vermogensmeter in de achterzak en zij moeten dan inschatten wat een inspanning op 80% is. Ze kunnen dat, ze mogen dus op zichzelf vertrouwen. De meeste zitten vijf of 10 watt verwijderd van het vermogen dat ze zouden moeten halen."

Wielrenners kunnen dus wel degelijk nog altijd goed op gevoel inschatten welk soort inspanning nodig is om hun doel te bereiken. Alleen zouden ze het uit eigen initiatief niet op die manier doen, omdat ze zo vertrouwd zijn geraakt met het kijken naar het metertje.  

