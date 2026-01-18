Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"
Foto: © photonews

De goede band tussen Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel was nog eens voor iedereen zichtbaar. Gooi José De Cauwer mee in de mix en je komt uit bij een weddenschap. Die is al grappend en in opperbeste sfeer tot stand gekomen. Toch is de kans klein dat Philipsen er blij mee is.

Na de veldrit in Benidorm is Philipsen langsgegaan op de set van PlaySports en het is maar de vraag of hij zich dat niet beklaagt. Hij werd meteen gepolst of hij eens niet zou crossen. "Ik heb ooit nog gecrost, maar dat was geen succes. Op de weg lukt het mij iets beter. We hebben al een weddenschap lopen in de ploeg", verklapte Philipsen.

Het vermelden van die weddenschap vroeg uiteraard om wat meer uitleg. "Het is een inside joke in de ploeg. Ik was ervan overtuigd dat ik niet gedubbeld zou worden. Er wordt dan verwezen naar het parcours van Zolder, dat het meest zou aansluiten bij het wegwielrennen. Ik heb Christoph Roodhooft echter nog nooit een crossfiets bij mij thuis zien afleveren." 

Van der Poel blij met 'belofte' Philipsen

Het sein voor José De Cauwer om zich in het gesprek te mengen: "Als dat het probleem is!" De Cauwer beloofde die veldritfiets te regelen en stak zijn hand zo lang uit dat Philipsen nog weinig anders kon dan min of meer te beloven te zullen crossen. Tot animo van Mathieu van der Poel himself. "Da's afgesproken, er zijn getuigen. We zijn hem al een paar jaar aan het pushen."

"Ik maak geen valse beloften dit jaar", probeerde Philipsen er nog onderuit te komen. Bij de ploeg dachten ze dus wel dat Philipsen in een cross gedubbeld zou worden. "Niet alleen door mij maar door iedereen. Ze onderschatten het niveau van de cross", oppert Van der Poel. "Door de 80%-regel zou hij uit de wedstrijd genomen worden."

Van der Poel in een beachrace?

Lees ook... Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"
"We het onderschatten het niveau van de cross niet, maar we zouden Mathieu ook graag eens in een beachrace zien", gooide Philipsen het nog over een andere boeg. Stilaan begon het bij hem te dagen dat de vriendelijke omstaanders hem voor een voldongen feit hadden gesteld. "Ze zijn me hier helemaal gek aan het maken." Het is nu dus uitkijken naar een crossende Jasper Philipsen

