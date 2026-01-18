De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

José De Cauwer kijkt met lede ogen aan welke hindernissen Wout van Aert moet overwinnen. De pech mag nu stilaan wel gaan stoppen.

De Cauwer schoof in Benidorm aan bij de omkadering van PlaySports rond de veldrit in de Wereldbeker. Van Aert stond daar niet aan de start, want diens veldritseizoen zit er reeds enkele weken op. Daar heeft zijn val in Mol uiteraard alles mee te maken. "Ja, de pech blijft hem achtervolgen", sakkert De Cauwer over de situatie van Van Aert.

De voormalige bondscoach wegwielrennen heeft uiteraard ook de beelden van de valpartij van Van Aert bekeken. Iedereen zag hoe Van Aert zijn enkel omsloeg, wat dan ook resulteerde in een enkelbreukje. "Dan mag je achteraf nog al bij al blij zijn", aldus De Cauwer. Ook bij Visma-Lease a Bike viel er al te horen dat het erger kon zijn.

Gebrek aan constante in carrière Van Aert

Dat kan wel zijn, maar ondertussen wordt Van Aert toch maar weer eens geconfronteerd met een verhaal van herbeginnen en weer opstarten. Hoewel dit wel lukt, betekent dit niet dat de gevolgen achterwege blijven. "De constante in de carrière van Van Aert is er niet meer", merkt De Cauwer. Dat komt door alle pech waar de renner mee te maken kreeg.

De val in de veldrit in Mol was slechts het zoveelste pechmoment in een lange rij. De Cauwer somt al die momenten eens op. "Je hebt de superzware valpartij in Pau tijdens de Tour de France, je hebt de Kanarieberg, je hebt de valpartij in de Ronde van Spanje. Het is heel veel." Die indruk moet bij Van Aert toch ook door het hoofd spoken.

Van Aert voelt zich weer prima

Hij lijkt zich nu echter weer helemaal prima te voelen, zo heeft ploegleider Jan Boven laten weten. In een recent interview met Wielerkrant liet ook Sep Vanmarcke weten dat hij niet denkt dat de enkelblessure het voorjaar van Van Aert verstoort.