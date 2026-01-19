Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

Soudal Quick-Step zag deze winter Remco Evenepoel vertrekken naar Red Bull-BORA-hansgrohe. En daar had CEO Jurgen Foré niet echt op gerekend.

Evenepoel verbrak contract bij Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel had normaal nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step, maar besliste om dat te verbreken. De dubbele olympische kampioen koos voor een toekomst bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

CEO Jurgen Foré had er echter op gerekend dat Evenepoel toch nog een jaar bij The Wolfpack zou rijden. Ook al werd beslist de focus in 2026 al deels weer te verleggen naar het klassieke werk.

Zana en Dainese kwamen erbij door vertrek Evenepoel

"De meeste transfers die we deden, waren in de veronderstelling dat Remco bij ons zou blijven", zegt Foré bij HLN. "Toen duidelijk was dat hij zou vertrekken, hebben we nog Filippo Zana en Alberto Dainese toegevoegd."

Zana is een vrijbuiter en komt over van Jayco-AlUla, Dainese moet de derde sprinter van de ploeg worden en reed bij Tudor. Volgens Foré had hij zelfs de renners voor het uitkiezen, want er waren veel geïnteresseerden.

"Ik was blij om te zien dat onze ploeg aantrekking had in de markt. Ik heb met een vijftigtal renners gesproken, die geïnteresseerd waren", besluit de CEO van Soudal Quick-Step nog.