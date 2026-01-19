Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

Thibau Nys moest in Benidorm tevreden zijn met een tweede plaats na Mathieu van der Poel. De Belgische kampioen heeft de voorbije week ook al goed kunnen trainen op de weg.

Geen nieuwe strijd met Mathieu van der Poel in Benidorm voor Thibau Nys. Door een valpartij van Aerts kregen Van der Poel en Del Grosso een gaatje cadeau en dat kreeg Nys niet meer dicht.

Tweede plaats voor Nys in Benidorm

De Belgische kampioen zag op het einde van de eerste ronde hoe Van der Poel op en over Del Grosso ging en op de hellende aankomst alleen wegreed. Nys kwam nooit meer terug en eindigde op 28 seconden, en vond dat jammer.

Al was het voor Nys ook een opsteker na een zware trainingsweek in Spanje. "Ik heb afgelopen week best veel getraind en dat ga ik ook proberen blijven doen", zei Nys achteraf bij In de Leiderstrui.

Moeilijke puzzel voor Nys

Sinds de kerstperiode is afgelopen, kan Nys eindelijk weer trainen op de weg en ook weer veel werk verzetten. En daar reageert hij ook best goed op. Al ligt de focus nog zo'n twee weken op het veldrijden, tot het WK op 1 februari.

Daarna gaat de focus weer naar de weg. "Dat is een heel moeilijke puzzel, maar het is ook nog lang", stelt Nys nog. "Er volgt nog een rustperiode en van alles, dus het is nog te vroeg om conclusies te trekken."



