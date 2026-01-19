Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

Toon Aerts moest in Benidorm vrede nemen met de negende plaats. De Europese kampioen was nochtans op weg naar een top vijf, maar in de laatste ronde ging het mis.

Eerste zege in Europese trui in Otegem

Vorige maandag kon Toon Aerts in Otegem voor het eerst winnen sinds hij begin november Europees kampioen was geworden. Voor Aerts een opluchting, want de voorbije maanden liep het niet altijd even goed.

Na zijn overwinning in Otegem trok Aerts net als alle andere crossers richting Spanje om te trainen. Tussendoor reed hij de tiende manche van de Wereldbeker in Benidorm, waar Aerts uiteindelijk negende werd.

Ketting nekt Aerts in slotronde

In de eerste ronde bleef Aerts steken op de balkjes en kwam hij even ten val, waardoor Van der Poel en Del Grosso konden wegrijden. Aerts herstelde wel snel zijn foutje en leek op weg naar een plaats in de top vijf.

"De vijfde plaats verloren in de laatste bocht nadat mijn ketting er af viel, een grote tegenslag", schrijft Aerts op zijn sociale media. Daardoor viel Aerts dus nog enkele plaatsen terug naar de negende plaats.

"Bedankt aan alle fans, in het bijzonder mijn teamgenoten en de medewerkers van Lotto-Intermarché die vroeg begonnen aan hun trainingsdag om aanwezig te zijn!", sloot Aerts nog af.



