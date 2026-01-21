Mag Van Aert dromen? Van Avermaert ziet plots stevig voordeel in het voorjaar

De kern rond Wout van Aert in het voorjaar ziet er dit jaar iets anders uit. Greg Van Avermaet denkt vooral dat Matthew Brennan een belangrijke rol kan spelen.

Klassieke kern Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike zag van zijn klassieke kern enkele renners vertrekken. Onder meer Tiesj Benoot (Decathlon-CMA CGM) en Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step) zijn vertrokken bij de Nederlandse ploeg.

Met Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) haalde de ploeg een versterking, maar het recupereert ook Christophe Laporte. De Fransman miste in 2025 het volledige voorjaar door het cytomegalovirus.

Kan Brennan voordeel zijn voor Van Aert?

En ook Matthew Brennan (20) zal enkele klassiekers rijden. Onder meer de Omloop het Nieuwsblad, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal Brennan samen met Van Aert rijden.

En dat kan volgens Greg Van Avermaet in het voordeel van Van Aert spelen. "In Dwars door Vlaanderen zagen we dat de gunfactor voor Wout heel groot was. Dan is het een voordeel om zo iemand te hebben als je iets minder bent", zegt hij bij Sporza.

Lees ook... 📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag ›

"Iemand die snel is zoals Brennan kan zich sparen voor de sprint en dat kan wel wat ontlastend zijn qua druk. Het is dus wel een voordeel om een sterke ploeg naast je te hebben, die ze nog altijd hebben."