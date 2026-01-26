Nederlandse bondscoach pakt uit met stevige waarschuwing voor Belgen

Nederland heeft met Mathieu van der Poel de topfavoriet in huis voor de wereldtitel veldrijden. Bondscoach Gerben de Knegt mikt echter op meer dan één medaille.

Nederland mikt op goud met Van der Poel

Enkel pech of ziekte lijkt Mathieu van der Poel van een achtste wereldtitel in het veld te kunnen houden. Van der Poel zou daarmee alleen recordhouder worden (bij de mannen) en één wereldtitel meer hebben dan Erik De Vlaeminck.

"Mathieu gaat voor die titel en dat is gezien zijn status van meervoudig titelverdediger maar ook op basis van zijn seizoen een realistische ambitie", blikt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt vooruit op de website van de KNWU.

"We hopen dat hij erin slaagt deze bijzondere prestatie te leveren." De Knegt mikt niet alleen op goud met Van der Poel, maar wil ook zilver en brons zijn voor de Nederlandse bondscoach een doel.

Del Grosso kandidaat voor het podium?

"Tibor Del Grosso heeft de afgelopen periode al laten zien daar een kandidaat voor te zijn, maar we hebben meer troeven dan ooit om echt hoge ogen te gooien op deze ronde." In zijn laatste negen crossen stond Del Grosso acht keer op het podium.

Naast Van der Poel en Del Grosso zullen ook Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar, Mees Hendrikx, Ryan Kamp, Pim Ronhaar en Danny van Lierop de Nederlandse eer verdedigen op het WK in Hulst.